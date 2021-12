Zahl der Corona-Fälle im Caritas-Wohnhaus auf 40 angestiegen

In Niederösterreich ist am Donnerstag (2.12.) mit 40 Fällen der größte Corona-Cluster in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn verzeichnet worden, meldet das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Dabei handelt es sich, wie die Hollabrunner NÖN bereits berichtete, um das Caritas-Wohnheim in Retz. Dort soll ein Flächenscreening nun neue Aufschlüsse bringen.