Da nun auch die Retzer Stadtbücherei schon seit einer Woche geschlossen hat, haben sich Bibliothekarin Ulrike Holy Padevit und das Büchereimaskottchen Manfred Müller Maulwurf ein spezielles Angebot für die Kinder daheim überlegt: Jeden Tag lesen sie seit Freitag per Online-Video ein neues Buch vor.

privat Bibliothekarin Ulrike Holy Padevit und Bücherei-Maskottchen Manfred Müller Maulwurf lesen per Video täglich ein Buch für die Kinder zuhause vor.

Die erste Geschichte „Blödes Bild“ von Johanna Thydell und Emma Adbage hatte bereits eine unglaubliche Reichweite; nach nicht einmal 24 Stunden online hatte das Video bereits mehr als 1.350 Aufrufe.

„Die Idee dazu schwirrte schon in meinem Kopf, aber ich hätte die Videos sicher nicht gestartet, wenn nicht zwei fleißige Leserinnen von uns, Manuela und Felicitas Kleinrath, danach gefragt hätten, ob das nicht möglich wäre“, erzählt die Bibliothekarin.

Tägliche Videos mit neuen Geschichten

Für dieses Buch hat sie sich entschieden, da es sehr gut für Familien passe, die jetzt ihre Kinder zuhause beschäftigen müssen und mit natürlichen Geschwisterrivalitäten mehr als sonst gefordert sind. Als Erziehungswissenschafterin, Ergotherapeutin und Bibliothekarin berühre sie die Welt der Kinder immer wieder ganz besonders, verrät Holy Padevit.

Neben neuen und alt bewährten Kinderbüchern will sie in den kommenden Wochen gerne auch die Lieblingsbücher verschiedener Personen vorlesen und freue sich daher jederzeit über Vorschläge via Facebook-Nachricht.

Zu finden sind die täglichen Videos auf der Facebookseite der Bücherei (Stadtbücherei-Mediathek Retz).

Das Team der Bücherei Zellerndorf setzt indes auf einen Lieferservice, um Bücher, Spiele und DVDs zur Unterhaltung der Kinder nach Hause zu liefern. Mitglieder können diese über den Online-Katalog bequem bestellen und bekommen sie zweimal pro Woche an die Haustür gehängt.