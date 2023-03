Harald Pollak ist „Manager mit Herz“

„Beide stehen für Regionalität, Herz und Management. Jeder in seinem Bereich, in seiner Verantwortung und in seinem Lebensumfeld. Die Nähe zu den Menschen ist der Erfolgsfaktor für ihr Tun“, sagte Erwin Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender der Kultur.Region.Niederösterreich, als er dem Obmann der NÖ Wirtshauskultur, Harald Pollak, und dem Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Erwin Hameseder, die Auszeichnung „Manager mit Herz – Partner der Regionalkultur“ verliehen hat. Diese Auszeichnung wird für besondere Partnerschaften mit der Wirtschaft jährlich vergeben.

Die Musiker Philipp Griessler und Astrid Gruber mit dem "Manager mit Herz" Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur. Foto: Franz Gleiß

Managen bedeute konsequent sein, diszipliniert arbeiten und mehr geben als gefordert. Man müsse aber auch das größere Ganze im Blick haben, Entscheidungen treffen, Strategien entwickeln und Leute begeistern. Im Bereich der regionalen Kulturarbeit seien Menschen gefragt, die für Werte stehen und die Kulturarbeit verstehen, schätzen und unterstützen. „Wir erleben derzeit oft eine Erosion von Grundwerten in der Gesellschaft. Die regionale Kulturarbeit kann hier Hilfestellung und Orientierung geben“, führte der ehemalige Landeshauptmann aus.

Pollak ist Chef des Retzbacherhofs und verantwortet den Gastro-Bereich im Restaurant Apri im tschechischen Havraniky. Auf den ersten Blick hat er beruflich mit Erwin Hameseder eher nichts gemeinsam. Was die beiden „Manager mit Herz“ eint, wurde bei der Feier im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ in Maria Taferl hervorgehoben: Sie agieren mit Konsequenz und Verstand, geben aber auch Herz und Emotionen ihren Raum.

Für musikalische Höhepunkte sorgten Philipp Griessler und Astrid Gruber. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste vom Niederösterreich-Lied, das Philipp Griessler für den Wettbewerb "Dein Lied für Niederösterreich" komponiert hatte.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.