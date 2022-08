Letzte Periode für Bürgermeister Manfred Nigl

Werbung

Der Retzbacher Bürgermeister Manfred Nigl (60) ist seit seiner Geburt in Unterretzbach aufgewachsen und wohnt seit 37 Jahren mit seiner Ehefrau in einem Einfamilienhaus. Zum Sommergespräch traf ihn die NÖN im Gastgarten des örtlichen Wirtshauses.

NÖN: Wir befinden uns bei Halbzeit der laufenden Gemeinderatsperiode. Wie lange wollen Sie noch Bürgermeister der Gemeinde Retzbach bleiben?

Manfred Nigl: Es ist jetzt meine vierte und letzte Amtsperiode. Mitte 2024 endet meine Tätigkeit als Bürgermeister. Da gehe ich auch voraussichtlich als Amtsleiter der Gemeinde in Pension. Diese Stelle wird zeitgerecht ausgeschrieben, damit es eine genügende Einschulungsphase geben kann.

Wie kam es zu dieser langen politischen Karriere?

Nigl: Ich bin im Jahr 1995 als Mitglied im Gemeinderat angelobt worden, ab 2000 war ich dann Vizebürgermeister unter Bürgermeister Andreas Haas, der sein Amt krankheitshalber 2002 niederlegte. Daraufhin wurde ich zu seinem Nachfolger gewählt. Bei der nächsten Gemeinderatswahl 2005 erreichte die ÖVP mit mir als Spitzenkandidaten rund 80 Prozent der Stimmen.

Was waren die Höhepunkte in den letzten 20 Jahren?

Nigl: Auf jeden Fall der Kindergartenneubau in Unterretzbach und Mitterretzbach sowie die Tagesbetreuungsstätte in Unterretzbach. Eine Erfolgsgeschichte ist das Gasthaus Retzbacherhof – ein kulinarischer Anziehungspunkt mit Haubenkoch Harald Pollak im Weinviertel. Dann die neue Bahnhaltestelle neben der Pfarrkirche. Die Nahversorgung lag mir sehr am Herzen, daher hat mich die Errichtung eines Bauernshops in Mitterretzbach genauso gefreut wie das gemeindeeigene Lebensmittelgeschäft im Ort, das erfolgreich von der Bäckerei Hartner betrieben wird. Nicht zu vergessen ist der Neubau der Arztordination, die 2018 von einer jungen Ärztin übernommen wurde. Auch dieses Gebäude gehört der Gemeinde.

Gab es auch Rückschläge, die Ihnen in Ihrer Amtszeit zu schaffen machten?

Nigl: Ja, bei der Schaffung einer Hausapotheke in der Arztpraxis gibt es bis heute kein grünes Licht. Die Bürger müssen ihre Medikamente in entfernten Apotheken abholen.

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Bevölkerungsentwicklung?

Nigl: Mit dem Bahnanschluss geht der Zuzug Hand in Hand. Wir haben derzeit 1.050 hauptgemeldete Gemeindebürger und rund 300 Menschen haben ihren Nebenwohnsitz bei uns. Die Nachfrage nach alten Häusern und Baugrundstücken ist enorm.

Immer wieder wird in Orten über nicht besonders hübsche Zweckbauten geklagt. Wie viel Einfluss hat hier ein Bürgermeister?

Nigl: Wenn das Objekt den Bestimmungen der Bauordnung und der Flächenwidmung entspricht, kann sich der Planer des Bauherrn verwirklichen. Die einzige Möglichkeit, um eine Verschandelung zu verhindern, ist die Einholung eines Ortsbildgutachtens.

Welche Vorhaben sind in Planung und wie sieht es mit den Gemeindefinanzen aus?

Nigl: Die kostenintensive Kanalsanierung steht an. Der Glasfaserausbau geht voran. Das Land NÖ hat in seinem jüngsten Prüfbericht festgehalten: Die finanzielle Situation der Gemeinde kann als zufriedenstellend beschrieben werden. Wir haben eine vergleichsweise geringe Pro-Kopf-Verschuldung von 3.800 Euro.

