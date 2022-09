Wirtshauskultur-Obmann Pollak reduzierte Sitzplätze

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Harald Pollak ist als Haubenkoch des Retzbacherhofs bekannt, er ist aber auch Vertrauensmann der Wirte und Obmann der Wirtshauskultur. Die NÖN fragte nach, wie er und seine Kollegen in der Branche mit den aktuellen Herausforderungen umgehen.

„Dass jemand zusperrt, habe ich Gott sei Dank noch nicht gehört“, sagt Pollak. Aber: Die Wirte passen ihre Öffnungszeiten an. Er selbst kann in „Pollak’s Retzbacherhof“ seinen Mitarbeiterstand von zehn Personen halten, aber: „Es wird immer schwieriger, für die Spitzenzeiten am Wochenende Aushilfen zu finden.“

Darum reduzierte er in seinem Haubenlokal bereits die Sitzplätze um etwa 30. Ein Extra-Zimmer hat er zu einem Lagerraum umgebaut. „Die Vier-Tage-Woche haben wir bereits vor Covid eingeführt“, schildert Pollak.

Die Preise wurden angepasst. „Man braucht aber auch Gäste, die das konsumieren“, blickt er auf den Sommer, der sehr gut gelaufen ist. Doch Jänner bis März seien generell schwächere Monate, genau dann werden die Stromkosten massiv teurer.

Im Retzbacherhof wurden die Leuchtmittel auf LED umgestellt, um Energie zu sparen. In Küche und Kühlräumen könne nicht einfach so Energie eingespart werden. „Es beschäftigt alle, wie es weitergeht, die Gastro ist ja kein Einzelfall“, blickt Pollak gebannt in die Zukunft.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.