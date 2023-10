Fortbildung: Wie aus Lehrenden Leitende werden

Auch eine Leitungsfunktion will erlernt werden. Davon ist auch Niederösterreichs „Musik & Kunst Schulen Management“ (MKM) überzeugt und bietet entsprechende Kurse an. So präsentierten nun 18 Teilnehmende im feierlichen Rahmen ihre Abschlussarbeiten der heurigen Leiter:innenakademie in St. Pölten. Nach einer Beurteilung durch die vierköpfige Kommission durften die Absolventen des Lehrgangs freudig ihr Abschlusszertifikat von Martin Lammerhuber, dem operativen Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, entgegennehmen.

Musikschulverband Retzer Land hat eine potenzielle Führungskraft mehr

Eine der Absolventinnen war Sonja Wurm, Lehrerin im Musikschulverband Retzer Land. In dem dreiteiligen Lehrgang beschäftigte sie sich in verschiedenen Modulen mit dem Leiten, Führen und Gestalten einer Musikschule. Recht und Gemeinde sowie Management und Kommunikation standen ebenfalls auf dem Stundenplan. „Der Erfahrungsaustausch und die kollegiale Beratung untereinander sind den Teilnehmern ein besonderes Anliegen und werden als wichtiger Bestandteil der Akademie gesehen“, betont MKM-Geschäftsführerin Tamara Ofenauer-Haas.

Eine andere Erfahrung hebt die Leiterin der Regionalmusikschule der Stadt Ternitz, Isabella Gasteiner, hervor: „Der rechtliche Teil der Akademie war neben den neuen Impulsen besonders wertvoll, da man in der Leitungsfunktion immer wieder mit rechtlichen Fragen konfrontiert ist.“ Sonja Wurm ist also mit ihrem Abschlusszertifikat auf möglicherweise kommende Aufgaben bestens vorbereitet. Für Interessierte: Der nächste Lehrgang startet im Juli 2024.