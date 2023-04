Live dabei, wenn Sherlock und Dr. Watson ermitteln

Wer immer schon live dabei sein wollte, wenn das Ermittlerduo Sherlock Holmes und Dr. Watson einen Fall lösen, hat ab 21. April die Gelegenheit dazu. Dann verwandelt sich das Labyrinth unter der Weinstadt Retz wieder in eine Theaterbühne. Ein Stationentheater genauer gesagt. Das Publikum ist mitten in der Handlung und darf den Schauspielern über die Schulter blicken – und muss dabei aufpassen, nicht im Weg zu stehen.

Seit 2018 ist das Theaterkollektiv „handikapped unicorns Niederösterreich“ bereits unter Tage am Werk, um ihr Publikum in eine mystische Welt zu entführen, sobald sie die Stufen hinabsteigen. „Sherlock Holmes – Das zweite Gesicht“ wurde exklusiv für den einzigartigen Spielort erfunden und konzipiert. Das bewährte Regie-Duo Ursula Leitner und Nikolaus Stich setzt das Abenteuer des Meisterdetektivs eindrucksvoll in Szene. Die neu geschriebene Sherlock-Holmes-Geschichte basiert auf „Der Hund von Baskerville“ von Sir Arthur Conan Doyle, dem ein gruseliger Touch à la „American Horror Story“ beigemengt wurde.

Kann ein Geist einen Menschen ermorden? Finden Sie es heraus!

Das Stück spielt am Halloween-Abend. Im Zirkus Baskerville ereignet sich ein mysteriöses Attentat. Augenzeugen sind Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie gehen der Frage nach, ob der Geist von Edward Mordrake dahintersteckt. Dieser hatte ein teuflisches zweites Gesicht am Hinterkopf, welches ihn einst an einem Halloweenabend dazu trieb, seine gesamte Zirkustruppe und sich selbst zu ermorden. Seitdem sollen alle, die es wagen, an Halloween eine Vorstellung zu spielen, von seinem Geist heimgesucht und in die Hölle gerissen werden. Plötzlich scheint auch der Tod des alten Zirkusdirektors mehr als bedenklich. Ein Geist kann aber unmöglich einen Menschen ermorden – oder doch? Das Interesse der Ermittler ist geweckt, jeder Schausteller ist verdächtig …

Das Regie-Duo versteht es, die verwinkelten Gänge und Nischen im Retzer Untergrund einzusetzen, um eine gruselig-spannende Stimmung für die Krimikomödie zu erzeugen.

Die Spieltermine und Infos:

Premiere: 21. April, 19.30 Uhr

Weitere Vorstellungen: 22. April; 27. bis 30. April; 4. bis 7 Mai; 11. bis 13. Mai; 18. bis 21. Mai; 25., 26. und 28. Mai

Die Vorstellungen beginnen Donnerstag bis Samstag um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr.

Die Vorstellung dauert etwa zwei Stunden plus Pause. In dieser kann beim Heurigen Fasching oder in der Gastwerkstätte Hirsch eingekehrt werden.

Da im Retzer Erlebniskeller 8 bis 12 Grad herrschen, werden warme Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen. Der Keller ist nicht barrierefrei.

Tickets gibt's online unter theater-retz.at, per Telefon unter 0681/20884266 sowie in der Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.