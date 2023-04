Konsens mit Eltern nach Aufregung um Kaution

Über ein sehr konstruktives, wertschätzendes und lösungsorientiertes Gespräch mit den Elternvertretern der Kindergärten freute sich die Retzer Stadträtin Claudia Schnabl am Montagabend (17. April).

Zur Erinnerung: Bis Ende April müssen die Eltern bekannt geben, wann ihre Kinder in den Ferien Betreuung brauchen. Die Anmeldung ist verbindlich. Da dies in den vergangenen Jahren oft nicht sehr gewissenhaft geschehen sei, beschloss die Stadtgemeinde nun, vorab eine Kaution von 10 Euro pro Tag einzuheben. Das sorgte, wie berichtet, für Missmut.

Nachdem nun im Rahmen eines Treffens mit den Elternvertretern der Retzer Kindergärten die Beweggründe noch einmal erläutert wurden, hätten die Eltern mehr Verständnis für die Kautionsentscheidung, berichtet die zuständige Stadträtin. Für alle bereitete Schnabl ein weiteres Schreiben vor, in dem die Vorgangsweise genau dargelegt wird.

Die Elternvertreterin des größten Kindergartens in der Windmühlgasse dankte am Ende, „dass ihr mit uns das persönliche Gespräch gesucht habt und uns so ausführlich eure Beweggründe erläutert habt. Für uns Eltern ist das Verständnis für die neuen Richtlinien nun größer und wir bedanken uns vor allem, dass auf die Sorgen und Anliegen konstruktiv eingegangen wurde“.

Unter anderem einigte man sich darauf, dass die Bedarfsmeldung bis zu zwei Stunden pro Tag abweichen darf und bei Krankheit des Kindes schon ab dem ersten Tag um Kautionsrückerstattung angesucht werden kann.

Warum die Kaution nicht erst im Nachhinein verrechnet wird? „Aus Erfahrungen wissen wir leider, dass dies dann immer wieder zu Diskussionen führt und würden Sie die Liste der nichteingebrachten Forderungen im Kindergartenbereich sehen, würden Sie unsere Vorgangsweise verstehen“, heißt es in dem Schreiben. Und: „Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. April mehrheitlich (eine Enthaltung, sonst einstimmig) die Höhe der Kaution mit 10 Euro pro Tag festgesetzt. Bei allen Vorgesprächen ... wurde von Beginn an kommuniziert, dass wir bemüht sind, für jene Familien, die die Höhe der Kaution vor finanzielle Herausforderungen stellt, eine soziale Lösung zu finden!“

