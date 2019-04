Eine Katze schaffte es nicht mehr von einem Baum herunter. "Aufgrund der Vorbereitungen zu unserem Feuerwehr-Heurigen waren schon einige Mitglieder im FF-Haus, wodurch eine rasche Ausrückung erfolgte", berichtet Rainer Löscher von der FF Retz.

Am Einsatzort informierte der Einsatzleiter über die Lage und die Retzer Drehleiter wurde in Stellung gebracht. So dauerte es nur wenige Minuten, ehe der Stubentiger wieder in Sicherheit war und seinem Besitzer unverletzt übergeben werden konnte.