ÖVP-Finanzstadtrat Roman Langer zeigt sich angesichts von niedrigeren Einnahmen und in manchen Bereichen höheren Ausgaben mit dem – mit Mehrheit beschlossenen – Rechnungsabschluss 2020 unzufrieden. Dieses Ergebnis sei aber zu erwarten gewesen.

Die reduzierten Einnahmen sind unter anderem auf geringere Ertragsanteile, Kommunalsteuer, Kindergartenbeiträge, Schul- und Musikschulbeiträge und Kleinkinderbetreuungsbeiträge zurückzuführen. Weiters wurden natürlich auch im Retzer Freibad geringere Einnahmen verzeichnet.

Die Absage des Retzer Weinlesefestes sowie der Rückgang der Nächtigungstaxe wiegen ebenfalls schwer. Dadurch ergibt sich im Ergebnishaushalt letztlich ein Abgang von knapp 717.000 Euro und ein negatives Haushaltspotenzial von rund 392.000 Euro. Der Gesamtbetrag im Retzer Finanzierungshaushalt ergab ein Minus von 1,6 Millionen Euro. Schuldenstand 2020: 19 Millionen Euro.

Weiters im Gemeinderat: Die Café-Konditorei Wiklicky in der Znaimerstraße 2 hat um Erweiterung in der Schmiedgasse ersucht, der Gastgarten wird in Richtung Osten verlängert. Grund dafür sind die Abstandsregelungen der Schanigärten.

Konditormeister Felix Wiklicky wird aufgrund der Abstandsregeln seinen Gastgarten in der Znaimerstraße 2 erweitern. Franz Enzmann

Beim Glasfaserausbau Retzerland beträgt die Förderhöhe für die erste Ausbaustufe 2,6 Millionen Euro. Die Trägergemeinden Pulkau, Retz, Retzbach, Schrattenthal und Zellerndorf, die den Verein „Glasfaser. Ausbau. Retzerland“ bilden, müssen 900.000 Euro investieren. Für die Stadtgemeinde Retz fällt eine Zahlung von 200.000 Euro an. „Der Kredit läuft auf 20 Jahre, davon sind zehn Jahre Zinsen zu zahlen“, erläutert Stadtrat Daniel Wöhrer. Der Antrag, dass die Stadtgemeinde Retz die Haftung für diesen Kredit übernimmt, wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Insgesamt werden 7 Millionen Euro verbaut, die NÖ Grenzlandfördergesellschaft übernimmt davon 5,25 Millionen Euro.

Die Kurzparkzone im Innenstadtbereich wird ausgedehnt. Die gebührenfreie erlaubte Parkdauer beträgt 120 Minuten. Die erweiterte Kurzparkzone hat ab 1. Juni ihre Gültigkeit.