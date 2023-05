Clemens Slama hat die Küche immer dabei

Clemens Slama hat oft für kleine private Feiern gekocht, wollte aber nicht in der privaten Küche des Gastgebers arbeiten. Daraus entstand die Idee eines mobilen Foodtrucks mit integrierter Küche. Dieser kann nun für Feiern - zum Beispiel für kleine Hochzeiten - gebucht werden; die Menüs werden vom Gastgeber bestimmt. „Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht kochen kann“, betont der Mietkoch; auch Koreanisch oder Mexikanisch traue er sich zu.

Nicht nur Retzer Tourismusschülern lehrt er das Kochen. Er gibt auch regelmäßig Kochkurse, unter anderem im Wohnquartier Retz, wo mehrgängige Menüs mit Wein kreiert werden. „Ich biete auch Kochkurse mit regionalen Zutaten aus der Umgebung oder für veganes Essen an“, erklärt der Unternehmer.

Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem das Wiener Innenstadt-Restaurant Zum Schwarzen Kameel, Wein & Co, das italienische Restaurant Novelli, der Retzer Althof und der Retzbacherhof.

Für Slama ist Koch ein toller Beruf, er könne daher den aktuellen Fachkräftemangel an Köchen nicht verstehen. In sehr vielen Branchen müsse man am Wochenende arbeiten. „Ich merke als Lehrer an der HLT, dass Interesse an dem Beruf da ist“, erzählt der Koch. Durch Corona haben viele von der Gastronomie in einen anderen Bereich gewechselt, „doch der Trend zum Koch-Beruf kommt wieder“, ist er überzeugt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.