Retzer Hilfstransport ist unterwegs in die Ukraine

Vom Gelände einer ehemaligen Baugesellschaft in Unternalb startete am Dienstag, 15.3., um 7 Uhr früh ein Sattelschlepper voller Hilfsgüter in Richtung Ukraine, und zwar in den polnischen Grenzort Przemysl.

Die beiden Lastwagenfahrer Reinhold und Alexander Holy lenken abwechselnd das Gefährt. Die Retzer und Göllersdorfer SPÖ sowie der Retzer Verein „Lebenszeichen“ haben diese Sammelaktion organisiert. Vereinsobfrau Nadine Papai begleitet mit Vertretern der SPÖ in einem privaten Pkw den Hilfstransporter. „Wenn alles gut geht, sind wir am 18. März wieder zurück.“ Nadine Papai wird einen Überblick von der Reise und über die Situation vor Ort geben.

Bürgermeister Stefan Lang sowie die Mandatare Beatrix Vyhnalek und Thomas Hasenöhrl verabschiedeten die freiwilligen Helfer und dankten für ihr ehrenamtliches Engagement.

