Retzer Kalender wurden in Raika präsentiert

2023 wird seit fast drei Jahrzehnten der Wandkalender der SPÖ-Stadtorganisation Retz in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank in der Adventzeit präsentiert. So lag es an Geschäftsführer Thomas Kurz, einmal mehr zahlreiche Ehrengäste willkommen zu heißen.

Im Beisein von LH-Stellvertreter Franz Schnabl, den Bürgermeistern Stefan Lang (Retz) und Herbert Goldinger (Mailberg) sowie Künstler Harald Stegmüller skizzierte der frühere Vizebürgermeister Alfred Kliegl den künstlerischen Werdegang des Retzer Malers. Von 1973 bis 1983 absolvierte dieser Privatstunden in Ölmalerei beim akademischen Maler Ernst Steiner. In den 1980er- Jahren lernte er die Aquarellmalerei kennen, ab 2003 studierte er Kunstgeschichte an der Uni Wien.

Stegmüller lebt als Kunsthistoriker in seiner Geburtsstadt. Bürgermeister Stefan Lang gratulierte zum gelungenen Kalenderprojekt. Schnabl schmunzelte: „Es kommt nicht oft vor, dass sich die Sozialdemokratie in der Raiffeisenbank präsentiert. Das ist schon etwas Besonderes.“

Für die musikalische Umrahmung sorgten „Ladies Sound“. Der Kalender wird jedem Retzer Haushalt kostenlos in den nächsten Tagen von SPÖ-Funktionären zugestellt. Mit einem kleinen Imbiss endete der vergnügliche Abend.

