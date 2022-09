Weinlesefest & Co. Retzer Land blickt mit Freude seinem "Weinherbst" entgegen

Der astronomische Herbst-Beginn naht - und mit ihm zahlreiche interessante Events im Retzer Land. Foto: Robert Herbst

S chwerpunkt der touristischen Bewerbung, was den "Hotspot Kellergasse" betrifft, sind die Öhlbergkellergasse in Pillersdorf, der „Maulavern“ in Zellerndorf, die Nußwald-Kellergasse in Platt oder auch die Hühnerkoppel-Kellergasse in Obernalb.