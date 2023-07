„Wir wollen unbedingt wiederkommen, denn unsere Radguides hatten unzählige Geheimtipps für uns im Talon, die wir bei unserem jetzigen Aufenthalt gar nicht alle besuchen können!“, kündigte ein begeisterter Radler bereits an, dass es nicht der letzte Besuch in Retz und Umgebung gewesen sein wird. So lockt zum Beispiel das Anglerparadies Hessendorf mit entspannenden Angelmöglichkeiten, guter Hausmannskost und Fischspezialitäten. Mit einer erfrischenden Abkühlung in der Thaya belohnt das idyllische Strandbad Drosendorf die Radler.

Entlang der meisten Routen warten Weingüter und Heurigen mit wohlbewährten Mitteln gegen Hunger und Durst. Wer nur kurz „auftanken“ will, kehrt in einer Radler-Rast ein: die lauschigen Self-Service-Plätzchen stehen in Obermarkersdorf, in Pillersdorf, in der Maulavern-Kellergasse in Zellerndorf oder in Platt beim Sandberg für durstige Radler bereit. Alle Radler-Rasten, Heurigen, Wirtshäuser und noch vieles mehr sind in der neuen Retzer-Land- Radkarte zu finden.

www.retzer-land.at/radfahren