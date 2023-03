FF-Wettkämpfer mit Scheck im Gepäck am Sterntalerhof

Nach den - aus bekannten Gründen - Zwangspausen der vorangegangenen Jahre hatte die Wettkampfgruppe aus dem Retzer Land ins schöne Ambiente der Stadtgraben-Kellergasse in Schrattenthal eingeladen. In der Spendensumme von 3.150 Euro sind 1.000 Euro enthalten, die im Rahmen von vier Adventfenstern in Obermarkersdorf gesammelt wurden - Christina Weber, Doris Binder & Simon Schneider, Michaela & Michael Fritzl sowie Viktoria & Erik Puhr hatten das ermöglicht.

Nun wurde der Sterntalerhof besucht, um den Spendenscheck persönlich zu übergeben. Dabei handelt es sich um ein Hospiz für schwer-, chronisch und sterbenskranke Kinder aus ganz Österreich mit Hauptsitz in Loipersdorf-Kitzladen im südlichen Burgenland.

Die Wettkampfgruppe freut sich, so viele Unterstützer gefunden zu haben und plant bereits ihren nächsten Glühweinstand, der am 25. November 2023 in Obermarkersdorf stattfinden wird: „Wir freuen uns schon jetzt über den Besuch und Unterstützung jeglicher Art“, vermelden die FF-Kameraden.

