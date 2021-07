Das Glasfaserprojekt der Retzer-Land-Gemeinden schreitet voran. Der Aktionszeitraum für die kostengünstige Anmeldung ist abgeschlossen und die Neuanmeldungen werden aktuell in das Projekt eingearbeitet. Die bereits bestehenden Verträge werden angepasst. Dazu sollen die Bürger des Retzer Landes in den kommenden Tagen eine Zusendung per Post erhalten.

Auf insgesamt rund 25 Kilometern wurde die Glasfaserleitung beim Straßenbau, Kanal- und Wasserleitungsbau sowie bei Verkabelungen durch die Netz NÖ (EVN) kostengünstig mitverlegt. So wurde mit der Kanaldruckleitung zwischen Schrattenthal und Pulkau eine Verbindungsleitung errichtet. In der Windmühlgasse in Retz wurde die Verkabelung im Zuge des Straßenbaus erledigt.

In Abstimmung mit der Netz NÖ werden die Verlegungen im großen Teil des Gemeindegebietes Retzbach erfolgen. Dort sind noch viele Freileitungen vorhanden, die nun verlegt werden sollen.

Zusätzlich werden die Verbindungsleitungen zwischen Kleinhöflein, Unterretzbach, Mitterretzbach, Waitzendorf, Obermarkersdorf und Schrattenthal verlegt. Die Gemeinden zeigen sich für die hohe Kooperationsbereitschaft der Netz NÖ (EVN) sehr dankbar.

Der nächste große Projektschritt ist der Abschluss der Grobplanung für die Generalunternehmer. Diese soll bis Herbst 2021 erledigt sein und ein Unternehmen mit der Ausführung dafür beauftragt werden.

Der Ausbau war auch Thema bei der Gemeinderatsitzung in Zellerndorf. Dabei ging es vor allem um die Finanzierung des Projektes. 900.000 Euro wird das Vorhaben in der Großgemeinde kosten. 20 Prozent der Finanzierung soll die Gemeinde als Solidarhaftung übernehmen.

Einige Orte haben bereits die erforderliche 40-Prozent-Hürde erreicht. Dabei geht es darum, wie groß der Anteil der Haushalte ist, die für einen Anschluss angemeldet sind. Das ist etwa in Deinzendorf der Fall. Dort soll der Ausbau noch heuer starten. Die Gemeinderäte in Zellerndorf wollen das Projekt unterstützen und haben der Kostenübernahme durch die Gemeinde einstimmig ihren Zuspruch gegeben.

Kontakt bei Anliegen:

office@glasfaser-retzerland.at