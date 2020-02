Nun ist es fix. Fünf Millionen Euro bekommt das Retzer Land, um sie in den Ausbau des Glasfasernetzes in der Region zu investieren.

Wie bereits angekündigt, wurde dafür der Verein „Glasfaser.Ausbau.Retzerland“ gegründet, dessen Obmann Schrattenthals Bürgermeister Stefan Schmid geworden ist.

Der Verein hat die Glasfaserinfrastrukturentwicklungs- und Bauges.m.b.H. (GIBAG) gekauft und ist nun Vertragspartner für all jene Bürger, die bereits im Vorjahr den Vertrag für einen Glasfaseranschluss unterzeichnet haben. Wie vereinbart haben die Gemeinden durch den Verein 50.000 Euro für die Gesellschaft bezahlt.

Mit den fünf Millionen will man jetzt mit dem ersten Bauabschnitt im Retzer Land beginnen. Dafür müssen als Nächstes, wie bereits berichtet, sogenannte „Ausbaupolygone“ in jeder Gemeinde festgelegt werden, in denen die erforderliche Anschlussquote erreicht wird. In den Gemeinden Retzbach und Schrattenthal wird dies wohl annähernd das gesamte bebaute Gemeindegebiet sein. Die Gemeinden Retz und Pulkau müssen sich hier noch auf ein sinnvolles Gebiet festlegen.

„Ziel ist es aber auf jeden Fall, das gesamte Retzer Land auszubauen“, unterstreicht Obmann Schmid, dass man gleichzeitig um die Bundesförderung ansuchen wird. Damit soll die zweite Ausbaustufe umgesetzt werden, bei der auch die Gemeinde Zellerndorf dann mit dabei ist.

Alle Bürger, die bisher keinen Vertrag unterzeichnet haben, können das nach wie vor tun. Die nötigen Formulare liegen auf den Gemeindeämtern auf.