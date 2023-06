„Neues Heizsystem ist mehr, als nur den Kessel zu tauschen“

Haus sanieren, ja oder nein? Welches Heizungssystem rentiert sich? Viele offene Fragen dazu wurden im Rahmen der „Raus aus Öl & Gas“-Auftaktveranstaltung beantwortet. Gregor Danzinger, Leiter der Klimamodellregion Retzer Land, führte durch den Abend. Franz Figl, Wärmecoach der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu), führte die zahlreichen Zuhörer gekonnt an die Thematik rund um Heizungstausch und Förderlandschaft heran.

Maximilian Lehr, Volunteer in der Klimamodellregion und motivierter Energie-Passionist, lieferte spannende Umsetzungsbeispiele: Vom energieeffizient sanierten Feuerwehrhaus und Dorfzentrum Kleinhöflein über ein energie-optimiertes Einfamilienhaus mit Photovoltaik (PV), Wärmepumpe, intelligenter Steuerung und mehr. Michael Geist, Installateur aus Pulkau, rundete den Abend mit praktischen Einblicken in die Heizungsumstellung ab. Um das leibliche Wohl kümmerten sich die Bäuerinnen rund um Ortsbäuerin Sandra Schifter aus der Region Retzer Land.

So senkt man Kosten auf Jahrzehnte ...

„Ein neues Heizsystem zu installieren ist viel mehr, als nur den Kessel zu tauschen“, betonte Danzinger. „Um Energie und Kosten zu sparen, den Komfort zu erhöhen und die Langlebigkeit des Heizsystems zu steigern, ist es unerlässlich, sich für ein optimal abgestimmtes Heizsystem zu entscheiden“, sind sich die Experten Figl und Geist einig. Idealerweise werde das Gebäude im Zuge der Heizungsumstellung auch thermisch auf Vordermann gebracht – Fenster tauschen, Dämmung verstärken, etc. Dies reduzieret den Energieverbrauch erheblich und senke damit die Kosten auf Jahrzehnte.

Um die „Raus aus Öl und Gas“-Förderung in voller Höhe beziehen zu können, ist ein Beratungsprotokoll notwendig. Dieses erhält man im Rahmen einer individuellen Beratung vom eNu-Wärmecoach. Für einen individuellen Beratungstermin wird um Anmeldung via Mail an cs@unser-klima.at, telefonisch unter +43 677 648 360 44 oder online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMs98XCvDJzcW4pr9T0caPbVk4Zh5uTNPL2MeX9X2jncUqDA/viewform) gebeten.

Die „Raus aus Öl und Gas“-Kampagne wird im gesamten Retzer Land fortgesetzt. Die Termine der Infoabende in den Gemeinden und der anschließenden Beratungstage sind unter https://www.unser-klima.at/raus-aus-oel-und-gas/ zu finden. Nächster Infoabend: Unterretzbach, Atelier 73, 13. Juli, 19 Uhr.

Hintergrund:

Seit Anfang Mai 2023 sind die sechs Retzer-Land-Gemeinden Retz, Retzbach, Hardegg, Pulkau, Schrattenthal und Zellerndorf „Ölfreie Gemeinden“. Die Initiative der eNu und der Klimamodellregion Retzer Land unterstützt sie dabei, den ölfreien Heizmittelbedarf in der Region langfristig gegen Null zu reduzieren.

„Raus aus Öl & Gas“ bedeutet, dass künftig alle kommunalen Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Gleichzeitig sollen immer mehr private Haushalte auf eine klimafreundliche Heizung umsteigen. Die Klimamodellregion Retzer Land hat mit Infomaterialen, Energievorträgen durch Wärmecoaches, individuellen Energieberatungen und weiteren Angebote ein „Rundum-Sorglos-Paket“ erstellt, das den Umstieg von fossil auf erneuerbar erleichtern wird.