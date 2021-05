Gut fürs Klima, für die Fitness und für lokale Geschäfte: Wie Anreize für eine klimafreundliche Anreise in die Arbeit geschaffen werden können, zeigt die preisgekrönte Klimamodellregion Retzer Land am 25. Mai um 17 Uhr im Rahmen eines einstündigen Online-Events, an dem man kostenlos teilnehmen kann.

Hartwig Vogel wird das System „EcoPoints“ vorstellen. Günther Macht, Geschäftsführer der Firma Ploberger, wird schildern, wie sich dieses in die Praxis umsetzen lässt.

Einkaufsgutscheine für klimafreundliche Wege

„Motivieren und ermöglichen“: Nach diesem Credo findet die Online-Veranstaltung zum Thema „Sanfte Anreise in die Arbeit“ statt. Das Modell der „EcoPoints“ soll Arbeitnehmer motivieren, in Fahrgemeinschaften, mit Öffis, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit zu kommen. Für jeden Kilometer gibt es Punkte, die monatlich gegen regionale Einkaufsgutscheine eingetauscht oder gespendet werden können. Dass dieses Modell praxistauglich ist, zeigt die Firma Ploberger in Retz.

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter wird verbessert und durch die regionalen Gutscheine wird gleichzeitig die regionale Wirtschaft gestärkt. Die Lebensqualität vor Ort wird erhöht, denn umweltfreundliche Transportmittel reduzieren Lärm und Abgase. Es werden weniger Parkplätze benötigt und die Verkehrssicherheit steigt, so die Rechnung der Klimamodellregion, die auf viele Nachahmer hofft. Unter www.unser-klima.at können sich Interessierte zur Info-Veranstaltung anmelden. -cr-