Kräuter-Expertise in der Hölzelmühle und in Zellerndorf

Werbung

„In der Volksmedizin wird der Löwenzahn als ausleitende, stoffwechselanregende Heilpflanze genutzt, die die Funktion des Leber-Galle-Systems anregt und die Sekretion fördert“, erklärte Expertin Barbara Obmann in der Hölzelmühle. Eine Handvoll frische Löwenzahnblätter als Suppeneinlage, als Suppe oder das Wurzelpulver helfen bei Verstopfungen, Blähungsneigung, Völlegefühl oder Sodbrennen und schützt vor Fettleber und hohem Blutzucker.

Es gibt aber weitere Pflanzen zur Entgiftung, wie Gundermann oder Giersch, die gut miteinander als Tee, Tinktur, Sirup oder Speisen kombiniert bei Entgiftungskuren im Frühjahr Anwendung finden.

Nächster Kräuterstammtisch ist am kommenden Donnerstag um 18 Uhr. In der Retzer Hölzelmühle geht es dann um die bekannte Heilpflanze Holunder.

Für Kräuterfreunde hat das Retzer Land in dieser Woche außerdem einen weiteren Fixtermin zu bieten: Die Kräuterpädagogin und Gartenbäuerin Erna Heilinger veranstaltet am Samstag, 21. Mai, um 18 Uhr einen Kräuterrundgang in Zellerndorf. Treffpunkt ist am Rübenplatz neben dem Bahnhof. Die Teilnehmer lernen heimischen Wild- und Heilkräuter näher kennen und sollen mit wetterfester Kleidung und Schuhe ausgerüstet sein. Die Wanderung dauert zirka zwei Stunden. Unkostenbeitrag: 14 Euro inklusive Verkostung. Anmeldung: 0676/9337255 oder Mail an erna.heilinger@gmx.at.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.