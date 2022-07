"Baff" und aus: "Corona hat das Ende eingeläutet"

Werbung

NÖN: Wie sind Sie persönlich zur Musik gekommen?

Hausenberger: Ganz klassisch über die musikalische Früherziehung, wo ich gelernt habe, die Blockflöte zu spielen. Später bin ich auf die Klarinette umgestiegen, weil ich zur Blasmusik wollte und dieses Instrument dafür besser geeignet war. Schließlich bin ich statt des Zivildienstes zur Gardemusik gegangen, wo ich 14 prägende Monate verbracht habe. Ich habe dabei viele wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Außerdem bin ich seit mittlerweile gut 27 Jahren bei der Feuerwehrkapelle in Obermarkersdorf. Zunächst habe ich dort noch die Klarinette gespielt, bin aber dann auf das Saxophon gewechselt. Das Instrument war für mich einfach spannender, weshalb ich auch bei BAFF dann dabeigeblieben bin.

Wie ist „BAFF“ als Band entstanden?

Hausenberger: Wir haben uns eigentlich nie bewusst konstituiert, sondern sind da irgendwie hineingerutscht. Die Band hat bei der Feuerwehrmusik Obermarkersdorf ihren Anfang genommen. Damals hat sich eine Gruppe gebildet, die nach der freitägigen Probe oft noch zusammengesessen ist, um selbst arrangierte Lieder zu spielen. Mit der Zeit haben wir uns so ein eigenes Repertoire aufgebaut. Wir waren ursprünglich zehn Musiker aus Obermarkersdorf. Eines Tages sind wir eingeladen worden, bei einem Faschingsnachmittag aufzutreten. Von da an hat sich alles irgendwie automatisch ergeben. Einer Anfrage folgte die nächste.

Wie haben Sie die Anfangsjahre in Erinnerung?

Hausenberger: Zu Beginn war alles sehr unverbindlich. Wir waren jung – zwischen 18 und 25 Jahre alt – und Familie hat noch keine große Rolle gespielt. Somit hatten wir die Zeit, von Auftritt zu Auftritt zu reisen. Wir haben nicht nur hier in der Gegend gespielt, sondern sind auch mit einem eigens umgebauten Reisebus durch das Land gereist. Wir haben relativ viel gespielt, sicherlich um die 15 bis 20 Auftritte pro Jahr. Da hat man die Bandkollegen öfters gesehen als die Leute daheim. Es war aber eine schöne Zeit mit viel Gemeinschaftsgefühl.

Was bedeutet eigentlich der Bandname „BAFF“?

Hausenberger: Ursprünglich hießen wir „BAF“, was für „Band and Friends“ steht. Dieser Name hängt mit unserer Anfangszeit zusammen, in der wir relativ viele Konzerte gegeben haben. Da war es nicht immer einfach, alle zehn Leute dafür zusammenzukriegen. Wenn daher jemand bei einem Termin nicht spielen konnte, dann hat er eine Person – einen Friend – als Ersatz organisiert. Daher der Bandname. 2016 hat es schließlich einen Umbruch in der Band gegeben. Von den ursprünglichen zehn Gründungsmitgliedern haben fünf aufgehört. Die Verbliebenen wollten weitermachen, weshalb wir uns noch zwei neue Musiker gesucht haben. Daher ist dann das zweite „F“ in „BAFF“ dazugekommen, was für „Fortsetzung folgt …“ steht.

Wer hatte die Idee zum Bandnamen?

Hausenberger: Wir haben uns eigentlich nicht bewusst hingesetzt, um einen Bandnamen zu überlegen. Auch das ist ohne viel Zutun entstanden. Nach einem Auftritt oder nach einer Probe sind wir oft noch bei einem Bier zusammengesessen. Dabei sind eigentlich die meisten Ideen für die Band erdacht worden.

Welche Musik habt ihr gespielt?

Hausenberger: Grundsätzlich wollten wir immer für alle Musikrichtungen offen sein. Das haben wir bis zuletzt beibehalten. Wir waren weder eine klassische Big Band noch ein gängiges Ensemble. Wir haben eigene Stücke gespielt, aber größtenteils haben wir gecovert. Die Lieder haben wir für unsere jeweilige Besetzung adaptiert. Hier ist uns zugutegekommen, dass jeder Musiker nicht nur ein Instrument spielen konnte, sondern mehrere. Dadurch waren wir als immer flexibel. Von diesen kreativen Inputs der Musiker hat unsere Band immer gelebt. Das hat uns ausgezeichnet.

Wie ist eure Art der Musik über die Jahre wahrgenommen worden?

Hausenberger: Uns hat es immer Spaß gemacht und den Leuten hat unsere Musik jedes Mal eine Freude bereitet. Das war uns immer das Wichtigste. Diese Art der Musik ist auf jeden Fall sehr lebendig. Das merkt man auch in den Musikkapellen, wo sich Jugendliche nach wie vor für die Blasmusik begeistern. Auch schon vor 20 Jahren hat es Ensembles gegeben, die moderne Blasmusik gespielt haben. Für mich war immer die Band „Mnozil Brass“ der Ausgangspunkt für diese Art der Blasmusikensembles. Mittlerweile gibt es ein breites Repertoire solcher Bands. Blasmusik erfreut sich also großer Beliebtheit. Erst vor Kurzem hat zum Beispiel das "Woodstock der Blasmusik" in Oberösterreich stattgefunden. Über hundert Bands haben dort gespielt.

Wie hat die Mischung aus Amateur- und Profimusikern funktioniert?

Hausenberger: Im Laufe der Zeit haben einige Bandmitglieder ihr Hobby zum Beruf gemacht und haben Musik studiert. Aus unserer Partie sind vier Profimusiker hervorgegangen. Das war eine Herausforderung, denn Amateure und Profimusiker haben manchmal unterschiedliche Interessen. Den Amateuren ist der Spaß wichtig und am Ende des Jahres schaut halt ein nettes Taschengeld heraus. Die Profimusiker müssen verständlicherweise eher darauf achten, dass sie davon leben können. Es war nicht immer leicht, diese zwei Philosophien zusammenzuhalten. Das war auch ein Grund, warum 2016 einige aufgehört haben. In der Zeit danach haben wir die Anzahl unserer Auftritte reduziert. Wir wollten nicht mehr 30 Mal im Jahren spielen, sondern vielleicht nur noch acht Mal. Dafür aber richtig und auf größeren Konzerten.

Was sind Ihre Highlights aus 20 Jahren BAFF?

Hausenberger: Jedes Bandmitglied wird hier eine eigene Antwort haben. Grundsätzlich sind die besonderen Momente für mich immer in der Interaktion mit dem Publikum entstanden. Ein Highlight war zum Beispiel unser letztes Konzert am 23. Juni im MuTh (Konzerthaus der Wiener Sängerknaben, Anm.). Selbst in einem für unsere Band eher ungewöhnlichen Setting ist das Publikum ab der zweiten Nummer voll mitgegangen. Bei der Zugabe ist dann schon der ganze Saal gestanden – vom zehnjährigen Kind bis zur 80-jährigen Oma. Bei aller Mühe: In solchen Momenten merkt man, dass vom Publikum etwas zurückkommt.

Das war für mich immer die Motivation und das Schöne an der Sache. Eine bleibende Erinnerung ist auch die Entstehung unserer zweiten CD, die wir in einem professionellen Tonstudio eingespielt haben. Das war musikalisch und als Gemeinschaft ein besonderes Wochenende. Die CDs sind etwas Bleibendes und werden mittlerweile von meinen Kindern gehört … und vielleicht irgendwann auch von meinen Enkelkindern. Ein weiteres Highlight war auch immer das Unterwegssein mit unserem Bus, der uns die ersten zehn Jahre treu gedient hat. Mit dabei war stets ein selbst gebauter Scooter, auf dem man die Instrumente abstellen konnte. Damit sind wir dann beispielsweise bei den Retzer Weintagen von Stand zu Stand gezogen.

Gab es in der langjährigen Bandgeschichte einen besonders lustigen Moment?

Hausenberger: Bei einem Konzert in Oberösterreich gab es ein lustiges Ereignis, das uns allen in Erinnerung geblieben ist. Im Publikum war ein Typ, den dort alle „Eier-Bert“ genannt haben – ein richtiges lokales Unikat. Dem hat unser Auftritt so gut gefallen, dass er das Konzert vor der Bühne voll mitgelebt hat. Selbst als wir schon fertig waren, hat er unsere Lieder immer noch lautstark von sich gegeben. Das bringt uns auch viele Jahre später noch zum Lachen.

Schon mal betrunken aufgetreten?

Hausenberger: Nein, eigentlich nie. Wir haben es auch irgendwann abgestellt, vor den Auftritten ein Bier zu trinken. Alkohol hat schnell einen negativen Einfluss auf die Motorik. Es war uns immer wichtig, dass wir eine gute musikalische Performance abliefern.

Welcher Auftritt erforderte die längste Anreise?

Hausenberger: Das war wahrscheinlich Wengen (Schweiz, Anm.), wo wir anlässlich der Skirennen auf 2.400 Meter Seehöhe aufgetreten sind. Das war sicherlich auch unser kältestes Konzert. Ab einer gewissen Temperatur kann man mit Blasinstrumenten eigentlich nicht mehr draußen spielen. Bei einem Stück ist uns dann schließlich ein Instrument nach dem anderen eingegangen. Wir haben uns dann immer in eine Hütte geflüchtet, um uns aufzuwärmen. Dann haben wir wieder für 20 Minuten gespielt, bis wieder die Instrumente eingefroren sind und das Prozedere hat wieder von vorne begonnen.

Gab es einen Lieblingsort für Konzerte?

Hausenberger: Nicht wirklich. Gefreut haben wir uns auf jeden Auftritt. Speziell war es immer bei den Orten, die man schon kennt, wie beispielsweise bei den Retzer Weintagen. Obwohl es vor heimischem Publikum immer schwieriger ist zu spielen, da hier die Erwartungen anders gelagert sind. Es ist schwieriger, weil man immer wieder etwas Neues bringen muss.

Wie kann eine Band so lange funktionieren?

Hausenberger: Es braucht immer wieder neue musikalische Ideen und Leute, die etwas weiterbringen wollen. Letztlich muss man auch miteinander gut auskommen. Hier hilft es, dass wir uns größtenteils schon aus der Kindergartenzeit kannten. Durch das langjährige gemeinsame Arbeiten kennen wir uns schon so gut, dass wir uns musikalisch immer absolut aufeinander verlassen konnten. Wir waren ein eingespieltes Team. Man wusste dann schon, wie manche auf gewisse Situationen reagieren.

Welche Gründe gibt es für das Ende der Band?

Hausenberger: Es ist letztlich eine Mischung aus mehreren Gründen. Corona dürfte das Ende vorzeitig eingeläutet haben. Es haben zwei Jahre lang keine Konzerte von uns stattgefunden. Es nagt an der Motivation, wenn man zwar immer probt, aber kein konkretes Ziel vor Augen hat. Für die Berufsmusiker unter uns war es eine besonders harte Zeit. Für mich war die Band ein Hobby, da ist das nicht weiter tragisch.

Wenn man sich jedoch damit seinen Lebensunterhalt finanziert, dann sind solche Ausfälle natürlich besonders schmerzhaft. Da interessiert es einen nicht, in vielen Proben zusammenzusitzen, wenn man anderswo Geld verdienen kann. Das ist für mich absolut verständlich. Diese Umstände haben sicherlich dazu beigetragen, dass der Zusammenhalt der Truppe zum Schluss nicht mehr so gegeben war. Man entwickelt anderweitige Interessen und man wird ja nicht gerade jünger.

Warum ist gerade jetzt ein Schlusspunkt gesetzt worden?

Hausenberger: Wir haben im Juni jetzt noch drei Konzerte gegeben, die schon vor zwei Jahren ausgemacht worden sind (Retzer Weintage, Bezirksblasmusikfest in Obermarkersdorf, Konzert im MuTh, Anm.). Damit hatten wir wieder ein Ziel vor Augen. Es war die Gelegenheit, um noch einmal ein Highlight zu setzen. Hätten wir diese Gelegenheit nicht gehabt, dann wäre es vielleicht noch ein wenig weitergegangen. Aber irgendwann hat eben alles ein Ende. Ich werde bei diesem Thema jedenfalls sentimental, weil ich immer gerne gespielt habe.

Wie sind Sie persönlich an der Band gewachsen? Was haben Sie gelernt?

Hausenberger: Dass man keine Angst haben muss, auf der Bühne zu stehen. Ich habe immer die Moderationen gemacht, wodurch man von Auftritt zu Auftritt dazulernt. Da hat es mich natürlich gefreut, als ich bei unserem letzten Auftritt gefragt wurde, ob ich das professionell gelernt habe. Das Moderieren habe ich in diesem Sinne aber nie gelernt, sondern es ist aus der Erfahrung heraus gewachsen. Musikalisch wächst man natürlich auch. Im Sommer hatten wir meist die Auftritte, während wir im Winter dafür geprobt haben. Das eine geht ohne das andere nicht. Allerdings hat hier Corona viel zunichtegemacht.

Wofür sind Sie nach 20 Jahren „BAFF“ dankbar?

Hausenberger: Das Wichtigste war immer, dass man den Leuten mit dem, was man tut, eine schöne Zeit bereitet. Ich glaube, dass wir das geschafft haben. Familie und Freunde sind dahintergestanden und haben uns tatkräftig unterstützt, obwohl die Band viel Zeit in Anspruch genommen hat. Es bleibt die Dankbarkeit für die Begeisterung, die uns entgegengebracht wurde. Musik ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Gerade in der heutigen Zeit, wo man so viel über Krisen nachdenkt, ist Musik etwas sehr Verbindendes.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.