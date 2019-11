„Die Zeit ist reif“, lautet das Resümee von Gregor Danzinger, der als Manager der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) und Klimawandelanpassungsregion (KLAR) Retzer Land die Gemeinden klimafit für die Zukunft macht.

In Gesprächen mit den Bürgermeistern und Gemeindevertretern der fünf Retzer Land-Gemeinden und Hardegg stellte er erfreut fest, dass bereits etliches erfolgreich umgesetzt wurde und Ideen in den Schubladen liegen. Eine Maßnahme sticht dabei besonders hervor: „Jede Gemeinde hat die Absicht, Photovoltaik auf den Gemeindegebäuden mit Bürgerbeteiligung zu errichten“, verrät Danzinger.

Ein Paket mit insgesamt zehn konkreten Maßnahmen hat er für die Region bereits erstellt. Ab dem nächsten Jahr kann mit der Umsetzung begonnen werden.

Mehrere Infoveranstaltungen, Diskussionen und Expertenvorträge für die Bevölkerung will man ebenfalls organisieren. Fixiert ist bereits eine große Auftaktveranstaltung, bei der am 17. Jänner im Stadtsaal Retz namhafte Experten zu Wort kommen werden.

In der KLAR, in der es darum geht, wie sich die Region an die Veränderungen des Klimawandels anpassen kann, werden diese Maßnahmen gerade konkretisiert. In einem ersten Schritt befragt man aktuell die Bevölkerung nach ihren Wahrnehmungen und Ideen.

Über aktuelle Projekte und Maßnahmen beider Initiativen informiert seit Montag auch die Facebook-Seite „KEM Retzer Land“.