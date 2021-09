„Die Bahnsteige am Retzer Bahnhof können uneingeschränkt zum Besteigen der Waggons benützt werden“, sagte Vizebürgermeister Stefan Lang bei einem Lokalaugenschein mit der NÖN.

„Natürlich ist der Bahnhof noch eine Großbaustelle und man sollte sich dementsprechend verhalten. Die Arbeiten am Bahnhofvorplatz und an der Park&Ride-Anlage gehen zügig weiter", sagt Lang. Er hofft auf Fertigstellung der gesamten Umbauarbeiten bis in den heurigen Spätherbst.