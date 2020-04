Vom Retzer Land bis zum Vorarlberger Walgau – 39 heimische Regionen passen sich mit ganz konkreten Maßnahmen an den Klimawandel an. Für sie steht ab sofort ein Förderbudget in Höhe von 5,3 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, zur Verfügung.

Ein Anteil von 105.000 Euro geht davon ins Retzer Land, um damit in den kommenden zwei Jahren viele kleinere und größere Projekte umzusetzen. Die Schaffung von „Retzer Land Gärten“, also Gemeinschaftsgärten auf bisher ungenutzten Flächen, oder einer regionalen Brennholzbörse sind nur zwei der elf geplanten Maßnahmen.

Ihr gemeinsames Ziel: „Die Lebensqualität in der Region zu erhalten und zu verbessern und die Resilienz, also Krisenfestigkeit, zu stärken. Gleichzeitig soll damit eine Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe erfolgen und es sollen neue Geschäftsmodelle und Verwertungsmöglichkeiten in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung entwickelt werden“, führt Gregor Danzinger als Projektleiter von „Unser Klima Retzer Land“ aus.

Die Projekte widmen sich dabei der Anpassung an den Klimawandel im öffentlichen Raum, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in den privaten Haushalten und Gärten.

In vielen Veranstaltungen und Aktivitäten will man die Bevölkerung einbinden und etwa gemeinsam die Gärten anlegen; zu Workshops, Fachvorträgen, Exkursionen, Kochkursen und vielem mehr rund um die Themenbereiche einladen.

Denn die Folgen des Klimawandels seien in den Regionen bereits spürbar. Um mit Hitze, Starkregen, Ernteausfällen und anderen Auswirkungen zurechtzukommen, hat der Klima- und Energiefonds 2016 das Programm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ ins Leben gerufen. Nachdem zunächst ein wissenschaftlich fundiertes Anpassungskonzept erarbeitet und teilweise bereits Maßnahmen umgesetzt wurden, geht es nun für die 39 Regionen mit konkreten Projekten weiter.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sieht in der Investition nicht zuletzt „eine wichtige Unterstützung für viele lokale Betriebe und Unternehmen“. Man sorge damit für Wertschöpfung vor Ort und sichere nachhaltige Green Jobs.

Vorläufiges Aus für Pulkautaler Aktion

Übrigens: Im Pulkautal hat man keine Weiterführung beantragt und ist in diesem Förderprojekt daher nicht mehr dabei. Seit 2017 läuft hier die Klimawandel-Anpassungsmodellregion Pulkautal (KLAR).

NÖN Bleibt vorerst Obmann der Initiative Pulkautal: Georg Jungmayer.

Wie Obmann Georg Jungmayer, früherer Bürgermeister von Seefeld-Kadolz, mitteilt, hat der Vorstand beschlossen, kein neues Förderansuchen zu stellen und mindestens ein Jahr auszusetzen. Dabei gab es in den letzten drei Jahren eine Fülle von Veranstaltungen, Projekten und Diskussionsabenden.

Der Bogen spannte sich Weingartenwanderungen und Schattenbäume über Schulworkshops bis hin zu großen Radevents, wie Geschäftsführerin Doris Mutz erläutert.

„Ich bleibe Obmann der Initiative Pulkautal, bis die laufenden Projekte, wie beispielsweise die Wohlfühlkeller, abgeschlossen sind. Voraussichtlich im nächsten Jahr findet dann die Neuwahl des Vorstandes statt“, erklärt Jungmayer.