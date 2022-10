Rent a Rebstock: Winzerlehrlinge an der Presse

Standesgemäß mit dem Traktor starteten rund 30 Hobbywinzer des aktuellen „Rent a Rebstock“-Lehrganges in den Weingarten „Nusswald“ des Weinguts Diem in Obermarkersdorf. Bereits zum Rebschnitt und zur Laubarbeit hatten die Winzerlehrlinge aus ganz Österreich ihre 40 gemieteten Rebstöcke bearbeitet. Jetzt, zur Weinlese, wird der ersten Analyse des Traubensaftes mit Spannung entgegengeblickt.

Die Hobbywinzer verfolgten den Weg der Trauben vom Weingarten bis in die Presse in der beeindruckenden Produktionshalle von Bio-Winzer Gerald Diem. Dieser bedankte sich bei seinen zahlreichen Lesehelfern: „Es hat uns sehr viel Freude gemacht, mit welchem Eifer ihr alle dabei wart und wie wir gemeinsam das gesunde, physiologisch reife Traubenmaterial ernten konnten.“ Jetzt liege es an der behutsamen Weiterverarbeitung der Trauben durch die Schwerkraft, zeigte er sogleich den Transfer der Weintrauben über einen Trichter bis in die pneumatische Traubenpresse übers Förderband.

Diem erläuterte den äußerst schonenden Pressvorgang und zog eine erste Bilanz: „Der Saft des Grünen Veltliners ist frisch, aromatisch, sehr ausgewogen und mit einer angenehmen Säure und lässt schon jetzt auf einen typischen Obermarkersdorfer Grünen Veltliner hoffen.“

Im Schrattenthaler Winzerhof Wurst erfuhren die „Rent a Rebstock“-Hobbywinzer mehr über die Kellertechnik im Presshaus. Heinz Wurst und seine Tochter Kerstin informierten über die Betriebsstruktur und das Weinsortiment.

Im Laufe des Winzerjahres sind es sieben am Projekt beteiligte Winzer, die den Hobbywinzern einen interessanten Vergleich möglich machen.

Bei einer Jause und Top-Weinen wurde mitunter schon über einen passenden Namen des „Rent a Rebstock“-Jungweins für die Weintaufe am 12. November philosophiert.

