Schafe pflegen Trockenrasen: Vier Gemeinden an einem Strang

Bereits in den vergangenen Jahren haben sich die Gemeinden Retz und Retzbach gemeinsam in mehreren Projekten für die Erhaltung und Pflege dieser Flächen eingesetzt. Nun haben sich auch Röschitz und Zellerndorf dieser Initiative angeschlossen. An drei Standorten werden derzeit Schafe zur Pflege der Trockenrasenflächen eingesetzt.

Das Projekt „Pflegebeweidung zur Trockenrasenerhaltung im westlichen Weinviertel“ wird aus den Mitteln des NÖ Landschaftsfonds gefördert und darüber hinaus von der Stiftung Blühendes Österreich unterstützt. Die beiden Röschitzer Erika Vendel und Josef Hochwimmer sind für die Schafe und Beweidung zuständig.