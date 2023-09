SPÖ-Etappe über 45 Kilometer: „Miteinander wird hier gelebt!“

Die SPÖ-Ortsorganisationen Zellerndorf, Platt und Pulkau luden zu einem gemeinsamen Radwandertag. Vom Start in Zellerndorf ging es nach Retz zum Kinder- und Familienfest der Retzer Genossen, die sich bereit erklärt hatten, für die über 50 Radfahrer die Verpflegung zu übernehmen.

Das Fest startete nach der Bewirtung der hungrigen Radler am Samstagnachmittag, am Sonntag folgte eine Kindermesse und danach wurde ein Frühschoppen mit der Platter Dorfmusik gefeiert. An beiden Tagen gab es Spiele- und Bastelstationen für die Kinder, die SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler mit seinem Kinderfreunde-Team gewohnt perfekt organisiert hatte. Unterstützung erhielt die Retzer Ortsgruppe von der Bezirksfrauenvorsitzenden Elke Stifter und ihren Bezirksfrauen, die tatkräftig mit anpackten.

Nach dem Mittagstisch ging es für die Radlerpartie nach Platt, wo beim Keller von SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber ein kurzer Erfrischungsstopp eingelegt wurde. Danach kehrte die Truppe in Rafing beim Heurigen Vittek ein, wo der Abend gemütlich ausklang.

Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger lobte das gemeinsame Engagement der Ortsgruppen unter der Leitung von Karl Harald (Zellerndorf), Markus Gold (Platt), dem geschäftsführenden Gemeinderat Patrick Eber (Zellerndorf) sowie Richard Wagner (Pulkau), Gemeinderat Bernhard Globisch (Ortsparteivorsitzender in Retz), Stadträtin Trixi Vyhnalek und den unzähligen Helfern: „Es freut mich, dass hier das Miteinander nicht nur plakatiert, sondern wirklich gelebt wird. In Zeiten, wo man versucht, die SPÖ auseinanderzudividieren wo es nur geht, habt ihr heute ein starkes Zeichen gesetzt!“

Die Veranstaltung wurde auch von der SPÖ Niederösterreich positiv wahrgenommen: Hannes Weninger, Klubobmann der SPÖ NÖ, kam nämlich zum Mittagessen vorbei, dankte den Teams der SPÖ- Ortsorganisationen und sprach lobende Worte für die gelungene Veranstaltung aus.