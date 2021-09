Die Stimmung war angespannt, immerhin saßen der Noch-Ehemann (39), seine künftige Ex-Frau (29) und deren neuer Lebensgefährte (29) in einem Raum.

Der 29-Jährige bekannte sich zur angeklagten Körperverletzung nicht schuldig. Dem 39-Jährigen wurde neben Körperverletzung auch noch Sachbeschädigung vorgeworfen: Er soll das Auto des Gegenspielers, das übrigens dessen Ex-Frau gehört, zerkratzt haben. „Nicht schuldig“, lautete auch sein erster Satz auf der Anklagebank.

Auslöser des Streits im April war jedenfalls, dass ein Kollege der 29-Jährigen öfter mit ihrem Pkw gefahren ist. „Das Auto ist auf mich angemeldet“, erklärte der 39-Jährige, der Kennzeichen und Typenschein aus seinem ehemaligen Zuhause holen wollte. „Ich hab’ ihr eine aggressive Sprachnachricht geschickt“, hatte er sein Kommen angekündigt. Weil es seine Ex und ihr neuer Partner daraufhin mit der Angst zu tun bekamen, riefen sie die Polizei.

Da der 39-Jährige noch einen Schlüssel hatte, sperrte er die Eingangstür auf. Dann schob er ein Schuhregal, mit dem die Tür blockiert werden sollte, zur Seite und suchte den Typenschein. Er gab zu, dass er auf dem Weg durchs Haus einige Dinge zu Boden geschmissen oder weggekickt hatte.

Schlag ins Gesicht und Tritt zwischen die Beine

„Er hat geschrien und gewütet und ging auf meine Freundin zu, da habe ich mich zwischen die beiden gestellt, weil ich Angst hatte, dass er ihr was tut“, berichtet der 29-Jährige, der noch versucht habe, den Eindringling zu beruhigen. Doch das gelang nicht. „Er hat mich in der Küche in die Ecke gedrängt.“ Da habe er dem Ex seiner Freundin einmal ins Gesicht geschlagen. Weil der 39-Jährige immer noch aggressiv war, habe er ihn schließlich zwischen die Beine getreten.

„Ja, ich hab’ ihn am Krawattl gepackt“, gibt der Ex-Mann zu. Aber nur, um den Widersacher, der immer wieder behauptet haben soll, ein Navy Seal zu sein, davon abzuhalten, ihn zu treten. Der 29-Jährige habe „wild um sich geschlagen“. „Ja, weil ich mich bedroht gefühlt habe“, kommentierte dieser.

Ergebnis des Streits: eine geprellte Schulter, ein geschwollenes Auge und vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung beim 39-Jährigen; eine Knöchelverletzung beim 29-Jährigen, der sicher ist, dass der ungebetene Gast danach noch mit dem Schlüssel das Auto zerkratzt hat. Die 29-Jährige, die die Version ihres Freundes bestätigte, habe seit dem Vorfall Panikattacken.

Der Richter bot den beiden bislang Unbescholtenen eine Diversion an: Gegen eine Geldbuße von 100 Euro kämen sie ohne Verurteilung davon. Der 29-Jährige nahm das Angebot an.

39-Jähriger blieb stur

„Ich kann das nicht annehmen. Ich werde nicht etwas gestehen, was ich nicht gemacht habe“, schaltete der 39-Jährige auf stur. Er werde nur laut, aber nicht gewalttätig. „Und auch das ist vorbei. Ich bin bei der Familienberatung, weil ich an die Kinder denke“, ergänzte er.

„Bitte beenden wir das“, flehte die 29-Jährige. Schließlich kam es doch zu einem Tatausgleich: Die beiden Männer entschuldigten sich für ihr Verhalten. „Die Hand geb’ ich dir aber nicht!“, war der 39-Jährige sichtlich sauer. Er willigte ein, einen Pauschalbetrag von 50 Euro zu bezahlen, der 29-Jährige fasste 100 Euro aus.

Vom Vorwurf der Sachbeschädigung sprach Neubauer den 39-Jährigen frei und mahnte: „Vergessen Sie die Vergangenheit zugunsten der Kinder!“