Mit Reblaus Express und Pferdekutsche zum Heurigen

Am 5. August fährt der Wein- und Genusszug von Retz nach Weitersfeld. Von dort geht es mit der Pferdekutsche zu einer Verkostung im Heurigen-Weingut der Familie Reinthaler und mit dem Zug wieder retour. Am 6. August können die Gäste des Nostalgiekirtags in Drosendorf mit dem Reblaus Express autofrei anreisen.

Als Regionalbahn übernehme der Reblaus Express eine wichtige Zubringer-Funktion und erweitere die autofreie Mobilität zwischen Wald- und Weinviertel, gibt sich der nunmehr für den Verkehr zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer als Reblaus-Fan.

Fahrräder werden kostenlos transportiert

An beiden Tagen gelten für die Hin- und Rückfahrt mit dem Reblaus Express die herkömmlichen Fahrpreise. Tickets sind online oder über das Infocenter der Niederösterreich Bahnen (NB) buchbar. Fahrräder werden kostenlos transportiert, wobei die Reservierung eines Radplatzes vorab dringend empfohlen wird.

So werde auch in der Freizeit ein bedarfsgerechtes Angebot für die Kunden garantiert, sagt NB-Geschäftsführerin Barbara Komarek: „Zusätzlich bieten wir preislich interessante Kombitickets und vielfältige Ausflugserlebnisse. Dadurch fördern wir generationsübergreifend die autofreie Freizeitgestaltung und unterstützen aktiv den Umstieg auf eine klimafreundliche Mobilität.“

www.reblausexpress.at