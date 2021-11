Wegen Dauerkonflikts: Mann "bemalte" Straße

Weil er ein „P“ und drei Pfeile, die in Richtung eines Heurigenlokals zeigten, auf die Gemeindestraße gemalt hat, musste sich ein 57-Jähriger wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. „Er war verzweifelt, weil er sich von den Behörden nicht verstanden fühlt“, erklärte Verteidigerin Nicole Feucht. Doch er sehe ein, dass es falsch war. Nur die Schadenssumme, die mit 1.020 Euro beziffert wird, halte er für überhöht.

Warum der Mann die Fahrbahn beschmierte? „Es war die Ultima Ratio“, so der Angeklagte. Das Heurigenlokal mit etwa 350 Sitzplätzen befinde sich nur wenige Häuser von ihm entfernt. Die Straße, eigentlich eine Kellergasse, ist sehr schmal. „Es ist immer alles verparkt. Ich habe den ganzen Fließverkehr bei mir.“

Wegweiser zu den Parkplätzen auf die Fahrbahn gemalt

Es gab bereits Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht, die der Anrainer verloren hatte. Weil er auch bei der Gemeinde nicht gehört werde und die „penetrante Lärmbelästigung“ nach Corona wieder losging, besorgte er sich Bodenmarkierungsfarbe und malte den Wegweiser zu den Parkplätzen auf die Fahrbahn. „Es geht nicht, dass man selbst Verkehrszeichen anlegt!“, mahnte Richter Erhard Neubauer, der den Vergleich des Angeklagten mit einem Maisteig nicht gelten ließ.

Er habe nicht bedacht, dass es sich um Sachbeschädigung handle, gestand der Angeklagte. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister habe er den Schriftzug entfernen lassen. Der Kostenvoranschlag, den die Gemeinde einholte, sei jedenfalls überteuert. „Ich habe einen Kostenvoranschlag über 120 Euro.“ Diese sei er bereit, zu zahlen.

Der Bürgermeister, verschwägert mit den Heurigenbetreibern, kennt den Disput. „Das geht schon seit Jahren so“, bestätigte er. Der Schriftzug müsse weg. „Es muss aber nicht diese Firma sein.“

Der Richter verhängte schließlich eine Geldbuße von insgesamt 1.100 Euro. Die Entfernung der Farbe müsse er ebenfalls bezahlen. Der Angeklagte willigte ein.

„Wir haben das Theater seit 18 Jahren“

„Wir sind ans Ende der Welt gezogen, um unsere Ruhe zu haben“, schilderte die Frau des Angeklagten bei einem NÖN-Lokalaugenschein und seufzte: „Wir haben das Theater seit 18 Jahren.“ Bezirkshauptmannschaft und Polizei seien sich nur darin einig, nicht zuständig zu sein.

„Die Fronten sind verhärtet, das gebe ich zu“, so die Anrainerin über die schlechte Gesprächsbasis mit den Heurigenbetreibern. Sie verstehe, dass diese mit dem Betrieb Geld verdienen wollen. „Aber es muss eine Koexistenz geben, in der auch unsere Seite berücksichtigt wird. Wir waren vorher da.“ Es gebe sogar Anrainer, die in Wien leben und am Wochenende „nicht herauskommen, wenn sie wissen, dass eine Veranstaltung beim Heurigen ist“.

Volksanwalt erreicht einen Teilerfolg

Die Gesamtsituation scheint verfahren. „Wir hatten schon etliche Beschädigungen an unserem Haus und an den Autos“, erinnert sich der 57-Jährige an eine Fahrerflucht, die einen Schaden von 7.000 Euro hinterließ. „Unsere Tochter ist oft in der Nacht aufgewacht und hat gesagt, sie kann nicht schlafen, weil es so laut ist“, sagt die Mutter.

Hilfe habe es bislang nur vom Volksanwalt gegeben. Er erreichte, dass der Gastgarten um 22 Uhr schließen muss. Was sich das Paar wünscht? „Absolute Ruhe“, schmunzelt die Anrainerin im Wissen, dass dies nicht vereinbar ist. Ein Schallschutz beim Gastgarten und dass auf der Wiese gegenüber dem Lokal zusätzliche Parkplätze geschaffen werden, wären erste Lösungen.