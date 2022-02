Winzer stemmte sich gegen Kontrollen: Saftige Geldstrafe

„Das ist heute eine Premiere“, kündigte Richter Erhard Neubauer an, erstmals in 17 Jahren das Weingesetz anwenden zu müssen. Der angeklagte Winzer hatte die Ladung zur Verhandlung am Bezirksgericht Hollabrunn persönlich in Tschechien übernommen, erschien aber nicht. „Dann machen wir ein Abwesenheitsurteil“, entschied Neubauer und befragte Bundeskellereiinspektor Hermann Bracher als Zeugen, der für das Weinbaugebiet Weinviertel zuständig ist.

„Es gibt seit 2011 Probleme“, sagte Bracher über den Winzer im Retzer Land, es habe bereits öfter Betriebskontrollen gegeben. Winzer müssen jedes Jahr bis spätestens 31. Juli eine Bestandsaufnahme abgeben. „Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Kontrolle“, erläuterte der Kellereiinspektor, dass auf diese Weise eruiert werde, wie viele Liter Wein ein Winzer tatsächlich hat. „Damit wir garantieren können, was der Konsument bekommt.“

Winzer nahm persönlich überbrachten Brief nicht an

Er hat auch um einen Termin bei mir ersucht und ist wirklich erschienen.“

Hermann Bracher, Bundeskellereiinspektor

Eine solche Meldung sei von diesem Betrieb seit 2016 nicht eingelangt. RSA-Briefe, die über Kontrollen informierten, nahm der Weinbauer nicht an. „Ich bin vorbeigefahren und habe ihn am 11. September angetroffen“, erzählte Bracher, dass er einen Termin persönlich übermittelt hatte. Die Kopie des Briefes hatte der Winzer jedoch nicht angenommen. „Ich habe ihm aber gesagt, dass es um eine Terminvereinbarung geht.“ Das Schreiben habe er dann hinter die Scheibenwischer eines Fahrzeugs des Winzers gesteckt. „Da hat er gesagt, er zeigt mich wegen Sachbeschädigung an“, erinnerte sich der Zeuge an die Reaktion.

Bei der Kontrolle am 22.9. war der Winzer dann nicht vor Ort. Der Betrieb wurde amtlich versiegelt. Auch darauf habe der Weinbauer nicht reagiert, „bis zur Lese, da hat er mir ein Mail geschickt“, erinnerte sich Bracher. Einen Teil der Unterlagen habe der Angeklagte dann doch übermittelt. „Er hat auch um einen Termin bei mir ersucht und ist wirklich erschienen“, schilderte Bracher weiter. Zu diesem habe der Weinbauer die Bestandsmeldung für das Jahr 2021 mitgebracht. Der Kellereiinspektor habe daraufhin die Betriebsversiegelung entfernt und konnte eine Bestandsaufnahme machen. „Die stimmte im Groben. Jetzt haben wir wieder eine Grundlage.“

Neubauer sprach von „unglaublichen 22 Übertretungen nach dem Weingesetz“ und sieben Verwaltungsstrafen, die gegen den Mann vorlagen. Für den Richter war der Schuldspruch klar: „Er hat versucht, die Kontrolle zu vereiteln.“ Er verurteilte den Winzer zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro.

Kurios: Zehn Minuten nachdem das Urteil gesprochen war, meldete sich der Angeklagte per Telefon. Er sei in Tschechien, habe Corona und könne deswegen nicht zur Verhandlung erscheinen. „Das Urteil ist draußen und wird schriftlich zugestellt“, informierte Neubauer.

