Robert Löscher konzertierte von 15. März bis 1. Mai mit seiner Trompete allabendlich ab 18 Uhr - nach der Sommerzeitumstellung ab 19 Uhr - auf seinem Balkon in der Retzer Gutterburgstraßes. Sehr zur Freude seiner Nachbarn, Freunde und Spaziergänger.

Jeweils am Vormittag kündigte der Trompeter sein musikalisches Programm in einer WhatsApp-Gruppe an, die eigens zu diesem Zweck eingerichtet worden war. Ergänzend zum täglichen Musikprogramm bekamen die Musikfreunde auch gleich die Liedtexte mitgeliefert.

Open-Air-Konzerte Konzerte regten zum Mitsingen und Tanzen an

Insgesamt waren es 48 Konzerte, die neben dem Hörgenuss auch zum Mitsingen oder sogar zum Mittanzen anregten. Für all jene, die in diesen sechs Wochen Geburtstag hatten, spielte der Solist sogar ein extra Geburtstagstück. Am letzten Konzerttag, dem 1. Mai, wurden Stühle in den Gärten aufgestellt, die Löschers Balkon gegenüberliegen. Das vermittelte den Zuhörern die Stimmung eines ganz unmittelbaren Freiluftkonzerts, – trotz Ausgangsbeschränkungen.

Die tägliche musikalische Abendperformance sprach sich schnell herum. Neben Freuden und Anrainern kamen etliche Interessierte aus den Nachbarortschaften - und natürlich viele von Löschers Musikkollegen der Retzer Stadtkapelle, um zu lauschen oder selbst beim allabendlichen Livekonzert der besonderen Art aktiv zu werden.

In schöner Erinnerung bleiben Löschers Konzertabende bestimmt. Die Idee beweist einmal mehr, dass gerade Musik und gemeinsames Singen in schwierigen Zeiten Verbundenheit schaffen können.