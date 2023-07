Nach 100 Jahren: Modehaus Friedl wird zu Schneider

„Es geht um die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass sich unsere Nachfolger um das Team kümmern“, sprudelte es aus Kurt Friedl heraus. Es habe berührende Szenen zum Abschied gegeben. Und er scherzte: „Jetzt verbrauchen wir mal unseren Zeitausgleich.“

In Anerkennung um die Verdienste um die heimische Wirtschaft überreichte Wirtschaftskammer-Obmann Alfred Babinsky die silberne Ehrenmedaille der WKNÖ. Er dankte den Friedls und zeigte sich erfreut, dass Franz und Gerald Schneider das Geschäft übernehmen: „Ihr habt einen tollen Ruf bei uns. Macht weiter so!“

Zu den sieben Schneider-Standorten kommen nun die acht Friedl-Geschäfte: zwei in Horn, zwei in Krems, je eine Filiale in Hollabrunn, Mistelbach und Zwettl sowie eben das Haupthaus in Retz. „Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen“, sagte Franz Schneider. Mit 1. August ist die Übernahme offiziell, nächstes Jahr wird die Umbenennung sichtbar über die Bühne gehen.

Kurt Friedl erzählte von seinem Großvater, einem Dietmannsdorfer, der dereinst mit der Großmutter, einer Laaerin, das Geschäft eröffnete und mit der Kutsche als fahrender Textilhändler unterwegs war. „Außer Lebensmittel hat es alles gegeben.“ 1973 übernahm er mit seiner Christa den Betrieb. „Ich bin einfach begeistert, wie viel Glück wir hatten, dass wir heute hier stehen können“, hätten sich immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Dazu zählte nicht zuletzt die Grenzöffnung. Die Expansion mit neuen Filialen um die Jahrtausendwende sei notwendig gewesen, um wirtschaftlich zu überleben.

Das Geschäft läuft gut. Die Zahlen seien jetzt sogar besser als vor der Corona-Pandemie, sagt Friedl. Den Modetrends zu folgen, halte jung. Das sieht man dem Retzer an, der mit seiner Frau nun einen neuen Lebensabschnitt beginnt und wiederholt betont, dass die Zukunft wichtig sei. Die wird nun von den Schneiders gestaltet. Das Hollabrunner Modehaus feiert kommendes Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Ein Mode-Dino hat nun also den anderen übernommen.