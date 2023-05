Mein Ex-Freund, der Bankräuber

Am 12. Mai 2021 wurde die Raiffeisenfiliale in Retz Ziel eines Bankraubs. Der damalige Täter, ein heute 35-jähriger Tscheche, der für seine Tat im September 2021 zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, beschäftigt die Staatsanwaltschaft Korneuburg immer noch. Denn am 5. Oktober vergangenen Jahres fiel dem 35-Jährigen plötzlich wieder ein, dass auch seine damalige Freundin (30) an der Planung und am Geldausgeben nachher beteiligt war.

Das bescherte der Tschechin einen Besuch bei Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg, wo sie - aufgrund der Aussage des Inhaftierten - wegen Geldwäsche angeklagt war. Die 30-Jährige bekannte sich nicht schuldig und vermutete einen Rachefeldzug des Ex. Nun bekommen Richter diese Art der Verantwortung öfter zu hören, aber recht schnell stellte sich heraus, dass da durchaus etwas dran war.

Der Ex: gewalttätig und spielsüchtig

Die Beziehung zum damals 33-Jährigen sei eine gewalttätige gewesen, was Verteidigerin Birgit Harold mit zwei Anzeigen aus dem Dezember 2020 und Februar 2021 untermauern konnte. Er sei zudem spielsüchtig gewesen - weswegen er in seinem Prozess übrigens auf seinen „finanziellen Notstand“ als Motiv verwies -, und sie habe sich noch vor seiner Festnahme von ihm getrennt. Eine gewisse Rolle spielte auch die Mutter des Mannes, die Oma des gemeinsamen Kindes.

Diese habe sich zusehends in der Mutterrolle gesehen, darum schränkte die 30-Jährige den Kontakt ein. Dieser Umstand, und der, dass sie mit einem neuen Mann jetzt eine glückliche Beziehung lebt, wären die Auslöser für die Anschuldigungen gewesen. Der Zeitpunkt dieser Ereignisse: September 2022 - als kurz vor der belastenden Aussage des Bankräubers. Der war insgesamt das eigentliche Problem der Verhandlung.

„Den hab ich nicht so schnell hier ...“

Nicht nur, dass er die Ursache für einen Prozess ist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Freispruch endet - ohne dem Gericht natürlich vorzugreifen -, er verursacht auch erheblichen Aufwand. Kurz vor Anklageerhebung ist er in tschechische Haft überstellt worden. Und nun darf sich die Richterin ihren Weg durch den tschechischen juristischen Dschungel bahnen: „Ich wage zu behaupten, den hab ich nicht so schnell hier.“ Vertagung der Verhandlung in den Juli.

