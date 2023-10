Von der Kirche zur Windmühle und über den Golitsch gepilgert

Der österreichweite Frauenpilgertag, an dem Frauen an 92 Orten teilnahmen, wurde dank der katholischen Frauenbewegung des Dekanates Retz-Pulkautal auch in Retz zelebriert - gestaltet von Maria Krimmel und Renate Trauner. In der Stadtpfarrkirche traf sich eine Gruppe um 9 Uhr morgens. Nach einem Gebet und Segen in der Pfarrkirche starteten 28 Frauen den Pilgerweg.

Vor der Wanderung wurde der Pilgerbuschen mit Weihwasser gesegnet. Der geschmückte Pilgerstab mit Blumen und Kräutern aus der Natur und Segensbändern wurde von Pilgerinnen vorangetragen. „Seit den Anfängen des Pilgerns begleitet die Menschen ein Pilgerstab. Er ist Zeichen für Stütze, Halt, Schutz und Verteidigung. Auf den Stab werden traditionell Kräuter, Zweige, Blumen und Bänder gebunden“, erklärten die beiden Wegbegleiterinnen Renate Trauner und Maria Krimmel.

Von Bernhardsthal bis Maissau und natürlich aus dem Dekanat ließen sich Frauen auf den Weg ein, der zur Windmühle führte. Mit dem Pilgergruß „Pace e bene“ (Frieden und Gutes wünsche ich dir, der Pilgergruß, der auf Franz von Assisi zurückgeht) ging es auf die sechs Kilometer lange Strecke. Bei Kreuzwegstationen am Kalvarienberg und Marterln am Weg hielten die Wallfahrerinnen inne, beteten und sangen um Frieden in der Welt. Impulsfragen gaben die Leiterinnen auf das nächste Wegstück mit.

Über die Windmühle, den Golitsch und die Kümmerlkapelle staunten sie ob der Schönheit der Schöpfung und drückten dies im Sonnengesang des Heiligen Franziskus aus. Beendet wurde der Pilgerweg in der Dominikanerkirche. Jede Frau erhielt ein Segensband vom Pilgerstab und segnete ihre Nachbarin. Brot und Wein und ihre Gemeinschaft segnete Bruder Johannes, der die Klostertür öffnete und mit den Frauen im Hof mit einer Agape einen schönen Herbsttag genoss.

Segnung des Pilgerstabes durch (v.l.) Renate Trauner und Maria Krimmel in der Retzer Stadtkirche. Foto: Franz Enzmann