Sensationelle Stimmung: „Hatte Angst, dass Hauptplatz einstürzt“

365 Tage im Jahr - und auch viele Nächte - ist der Retzer Stadtrat Daniel Wöhrer für den Tourismus in der Weinstadt im Einsatz. „Und heute ist Erntetag, wenn ich über den Hauptplatz geh' und in 1.000 lächelnde Gesichter blicke“, sagte Wöhrer am dritten Tag des Retzer Weinlesefests. Ihm war anzuhören, dass zweieinhalb Tage des Feierns nicht spurlos an ihm vorübergegangen waren.

„Schief gegangen ist zum Glück nichts“, ist der Tourismusstadtrat froh. „Der Samstag war sensationell“, berichtete er den Festgästen, die schon gespannt auf den Winzerumzug am Hauptplatz warteten. „Ich hab' mir schon Sorgen gemacht, dass der Hauptplatz einbricht, weil so viel gefeiert wurde“, erinnert er sich an die ausgelassene Stimmung am Samstagabend, als „Die Draufgänger“ auftraten. Aber der Hauptplatz hat standgehalten.

Stadtchef Stefan Lang freute sich, beim Empfang der Festgäste in „viele alte G'sichter“ zu blicken, begrüßte er scherzhaft alle Stammgäste des Retzer Weinlesefests, aber natürlich auch alle jene, die neu in den Reigen dazugekommen waren. Neben den Landtagsabgeordneten Richard Hogl, Georg Ecker, Michael Sommer und Franz Linsbauer, der aus dem Waldviertel angereist war, wurden außerdem Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim, NÖs Militärkommandant Michael Lippert, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, NÖs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann sowie viele Bürgermeister aus den Nachbargemeinden von den Schülern der Tourismusschulen mit Getränken und Brötchen empfangen.

Als die Retzer Stadtmusik aufspielte, marschierten die Ehrengäste, angeführt von den Musikern, von den Tourismusschulen zum Retzer Hauptplatz. Dort wurden sie bereits von Moderator Hans Gschwindl erwartet. Denn die Weinköniginnen hatten die Aufgabe, den Weinbrunnen offiziell zu eröffnen. Als der weiße und rote Rebensaft floss, ging's zur Tribüne.

was ihr geleistet habt“, ist Bürgermeister Stefan Lang stolz auf alle Vereine, die sich beteiligt haben. Stolz führte er auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den Hauptplatz, um mit ihr Weine und Schmankerln zu verkosten.

Lang freute sich, dass so viele Besucher zum Highlight am Sonntagnachmittag auf den Retzer Hauptplatz gekommen waren. Sein Dank galt seinem Tourismusstadtrat, aber auch den vielen Vereinen und der Feuerwehr, die das Fest möglich machen. Zu spät, aber dennoch pünktlich, um die fünfte Jahreszeit, den Weinherbst, einzuläuten, war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie reiste direkt von der Abtweihe im Stift Klosterneuburg zum Weinlesefest an. „Die Festmesse hat drei Stunden gedauert“, entschuldigte sie sich.„Beim Weinlesefest muss man dabei sein“, ist für Mikl-Leitner aber klar.

Stadträtin Claudia Schnabl war als Co-Moderatorin im Einsatz und führte durch das Programm beim Umzug. Der hatte so viele Teilnehmer wie noch nie: 40 Festwägen präsentierten sich dem Publikum. Die Stadtkapelle Retz führte den Umzug an, der Retzer Tennisclub lud die Landeshauptfrau zu einem Match ein, der „Jugendtreff Retz“ hatte sich als Retzer Sehenswürdigkeiten verkleidet. Der Bürgerkorps aus Waidhofen, der bereits die Eröffnung des Weinbrunnens umrahmt hatte, gab zu Ehren der Landeshauptfrau Salutschüsse ab. Das Finale des Umzugs bildete ein Festwagen mit den Weinköniginnen. „Ein Wahnsinn, was ihr geleistet habt“, ist Bürgermeister Stefan Lang stolz auf jeden einzelnen Beitrag.

Nach dem Umzug besuchte der Tross rund um die Landeshauptfrau die Stände am Retzer Hauptplatz. Leader-Obmann Peter Steinbach und Mistelbachs Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg verkosteten so das eine oder andere Achterl. Die Musikkapelle Obermarkersdorf trieb sich ebenfalls noch auf dem Festgelände herum. Mikl-Leitner, Lang und Reinhard Kraft, Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn, durften den Dirigentenstab übernehmen.

Die Landeshauptfrau genoss die vielen Gespräche am Retzer Hauptplatz, das Retzer Weinlesefest läute den Weinherbst ein. Die Stimmung war bestens, als der Abend hereinbrach, waren alle bereit für das große Feuerwerk. Doch davor ging noch ein Fenster am Rathausturm auf und Stefan Lang hielt die traditionelle Bürgermeister-Rede.

Die 41. Festwägen, die sich am Winzerumzug beteiligten: