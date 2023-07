„Fair-träumt“: Kinder gestalteten ihre Traumfänger selbst

Zuerst ließen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf und stellten ihre Traumfänger her, die sie vor bösen Träumen schützen sollen. Anschließend durften sie sich die Produkte im Weltladen genauer ansehen; gleichzeitig erfuhren sie Neues über die Länder, aus denen die Produkte stammen. „Mit dem Retzer Weltladen haben die Stadtbewohner nicht nur die Möglichkeit, fair gehandelte Produkte zu erwerben, sondern sich auch regelmäßig über aktuelle Themen rund um Fairtrade informieren zu können“, erklärt Geschäftsführerin Renate Trauner.

Der Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle ( EfEU), der Träger des Weltladens in Retz ist, engagiert sich immer wieder bei Aktivitäten der Gemeinde und es sind in den letzten Jahren zahlreiche Kooperationen mit den Bildungseinrichtungen der Stadt entstanden. „So beteiligt sich der Retzer Weltladen auch jedes Jahr am Ferienspiel der Stadtgemeinde“, freut sich die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl.