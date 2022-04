Retzer Windmühle beteiligt sich an Weltrekordversuch

Werbung

Das Jahr 2022 wurde als das Jahr des Müllers ausgerufen. In weiten Teilen Europas ist das klassische Handwerk des Müllers jedoch beinahe ausgestorben - so auch in Österreich. Mit der Aktion soll auf die Zukunft des Handwerks aufmerksam gemacht werden.

Das Wahrzeichen der Weinstadt Retz ist die letzte voll funktionstüchtige Mühle in Österreich. Auf Initiative des Windmüllers Thomas Wolf wird sich der Verein der Windmühle Retz an dem Weltrekordversuch beteiligen, der von der holländischen Gilde organisiert wird.

Ziel ist es, so viele Mühlen wie möglich gleichzeitig drehen zu lassen. Beteiligt sind dabei nicht nur die Windmühlen in den Niederlanden und Retz. Müller und ihre Vereine aus ganz Europa und darüber hinaus wollen sich an dem Versuch beteiligen. Über 700 Mühlen aus den Niederlanden, Deutschland, Neuseeland, Ungarn, Bulgarien, Österreich und Großbritannien haben sich bisher für die Teilnahme registriert.

Am Samstag, 9. April, soll der Weltrekordversuch über die Bühne gehen. Von 11 bis 12 Uhr werden die Flügel der Mühlen in den Wind gestellt und die Schleusen der Wassermühlen geöffnet, um sie für den Weltrekord drehen zu lassen.

Sollte das Wetter nicht mitspielen und der Wind ausbleiben, haben die Müller die Möglichkeit, ihre Mühlen "für den Prinzen" zu stellen. Das bedeutet, dass die Flügel leicht schräg gestellt werden. Eine Praxis die in Holland noch heute durchgeführt wird, wenn die Königsfamilie die Region um die Mühle besucht. Die Mühlen "grüßen" mit dieser Flügelstellung den Prinzen.

