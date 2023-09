Von schwer bewaffneten Soldaten und einem Kofferraum voll Quargel

Die grenzenlose Lesewanderung startete am Grenztisch in Mitterretzbach. Dort begrüßte der Retzer Bürgermeister Stefan Lang die Znaimer Vizebürgermeisterin Petra Svedíková Vávrová. Während der Wanderung entlang der Grenze erzählte Zeitzeuge Walter Fallheier spannende Geschichten über die damalige Grenzöffnung. So etwa davon, wie kompliziert der Grenzübertritt vor dem Fall des Eisernen Vorhangs war.

„Man musste sich in der Wiener tschechischen Botschaft ein Visum besorgen, das mit zwei Fotos des Einreisenden versehen sein musste. Aufwendiges Ausfüllen von Formularen und ein vorgeschriebener Pflichtwechsel mussten bar bezahlt werden. Derart ausgestattet konnte man sich zur Grenze begeben“, schilderte Fallheier. Empfangen worden sei man von schwer bewaffneten Soldaten, Grenzbalken und einer peniblen Grenzkontrolle. „Allesamt also kein sehr einladender Vorgang.“

Zurück blieb ein bedrückendes Gefühl ...

Ein viel genutztes Ausflugziel der Bewohner des Retzer Landes und Umgebung war der Platz beim Heiligen Stein in Mitterretzbach. Von hier aus ging man einige Meter weiter in Richtung Grenze und konnte die Anlagen des Eisernen Vorhangs in Augenschein nehmen. Grenzzaun, Wachtürme und die Soldaten, die die Grenze überwachten, waren gut zu erkennen. Zurück blieb ein bedrückendes Gefühl, das die Teilung Europas anschaulich vor Augen führte.

Im Jahr 1965 errichtete die Studentenverbindung Rugia Retz ein Kreuz beim Heiligen Stein mit dem in Holz geschnitzten Spruch „Lasst uns mit euch Europa bauen“. Seither finden hier immer wieder Gedenkveranstaltungen und Messen statt. „Dieser damals visionäre Spruch hat in gewisser Weise auch heute noch Aktualität und kann als Aufforderung gesehen werden, im Miteinander beider Länder aktiv zu werden“, betonte Fallheier.

Quargel ersparte die zähe Grenzprozedur

Er erzählte auch von einer Gruppe der Studentenverbindung Rugia Retz, die im Sommer 1977 in der damaligen Tschechoslowakei die Stadt Olmütz besuchte, die unter anderem führ ihre Quargeln bekannt war und bis heute ist. Nach einer mehrtägigen Tour kehrte die Gruppe zur Grenze in Kleinhaugsdorf zurück. An der Zollstation eingetroffen, beobachteten die Retzer die drakonischen Grenzkontrollen des Autos, das vor ihnen stand. Die Befürchtung, dass nun dieselbe Prozedur auf sie zukommt, war groß. Der Grenzbeamte beäugte die Insassen misstrauisch, weil an der Motorhaube ein Aufkleber eines Bieres angebracht war. Der Fahrer wurde aufgefordert auszusteigen und die Papiere vorzuweisen. Nach dem Öffnen des Kofferraumes, in dem sich der Geruch des mitgebrachten Quargels bei den sommerlichen Temperaturen bereits intensiv entwickelt hatte, kam ein Lächeln auf das Beamtengesicht und er zeigte an, dass man weiterfahren soll. Somit war die Grenzprozedur zur Überraschung und Freude der Reiseteilnehmer relativ rasch beendet.

Wein- und Bier-Geschenke zur Grenzöffnung

Bereits um 7 Uhr früh des 22. Dezembers 1989 trafen einander der Bürgermeister von Retz, der vor einigen Tagen verstorbene Adolf Lehr, und sein Retzbacher Amtskollege Gustav Pollak beim Zollhaus in Mitterretzbach. Ebenso waren der Präsident der Finanzabteilung, Manfred Frey, und zwei Zollwachebeamte sowie eine Gruppe von acht Mitgliedern der Studentenverbindung Rugia Retz vor Ort. Sie alle marschierten Richtung Grenze, an der das heutige Gebäude noch nicht errichtet war. Der Weg war kaum befestigt und um diese Zeit war es noch dunkel. Auf tschechischer Seite stand eine unübersehbare Kolonne an gut besetzten Autos, die bereits die Öffnung der Grenze erwarteten.

Der damalige Direktor Sepp Moser hielt als Vertreter der Studentenverbindung eine Begrüßungsrede und die Mitglieder übergaben dem ersten Autofahrer ein Weingeschenk. Der sichtlich überraschte Fahrer des ging spontan die Kolonne zurück, sammelte Bierflaschen von den Wartenden ein und beschenkte jeden Österreicher mit einer Flasche Bier. Somit wurde die Grenze offiziell eröffnet und die Autos bewegten sich nach kurzer Grenzkontrolle der Zollwachebeamten in Richtung Österreich. Am Nachmittag wurde dann die Grenze, nachdem schon hunderte Fahrzeuge den Grenzübergang passiert hatten, nochmals mit einem Festakt mit dem früheren Landeshauptmann Erwin Pröll eröffnet.

Eine neue Epoche an der so lange „toten Grenze“

Ende Dezember 1989 wurde die grenzüberschreitende Personenzugfahrt bis Znaim wieder aufgenommen. Am Abend fuhr der erste Personenzug wieder zurück nach Znaim. Er war übervoll mit tschechischen Fahrgästen und am Bahnhof hatten sich rund 200 bis 300 Retzer zur Verabschiedung des Zuges eingefunden. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen und es lag eine angespannte Stimmung in der Luft. Als der Zug anfuhr, begannen plötzlich alle Insassen zu winken und diese Geste wurde von den Wartenden am Bahnhof erwidert. Alle Anwesenden hatten Tränen in den Augen und jedem war bewusst, dass jetzt eine neue Epoche an dieser „toten Grenze“ begonnen hat, beendete Fallheier seine Ausführungen.

Während der Wanderung zum Heiligen Stein konnten Steine am Weg gesammelt werden. Nach einer kurzen Rast lauschten die Teilnehmer den zweisprachigen Vorlesungen über Märchen, Mythen und Sagen im Retzer Land. Anschließend wurden die am Weg gefundenen Steine gemeinsam bemalt.