Pläne rund um die Caritas-Einrichtungen in der Reucklstraße werden schon lange geschmiedet, im August sollen nun Abbrucharbeiten starten. Die Tagesstätte weicht einem neuen Wohnhaus für 24 Senioren. Die Zukunft des Johanneshauses, das derzeit noch knapp 40 Bewohner beherbergt, ist ungewiss.

Die Corona-Situation habe kaum für Verzögerungen gesorgt, sagt Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer. „Wir sind im Plan.“ Der Abbruch soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Von den Bewohnern des Johanneshauses leben in drei Wohngemeinschaften auch schon jene 24 Menschen, die in das neue Wohnhaus übersiedeln werden. Zwei Wohngruppen werden dort mit großzügigeren und bedarfsgerechteren Bedingungen ein Mehr an Lebensqualität bieten, betont Krottendorfer. Nach den NÖ-Richtlinien von „Wir im Alter“ müssen die Bewohner zum Einzug das 55. Lebensjahr vollendet haben.

Der Planungsprozess habe Freude gemacht, berichtet der Regionalleiter vom Wohlwollen aller Beteiligten: „Das Miteinander funktioniert in Hollabrunn in einzigartiger Art und Weise.“ Die Baubewilligung soll bald in trockenen Tüchern sein.

Während des Corona-Lockdowns wurde in Abstimmung mit der Caritas-Geschäftsführung die Entscheidung getroffen, das Johanneshaus nach dem Umzug nicht mehr weiterzuführen. Der bauliche Zustand ist schlecht und eine Großeinrichtung wäre gegen die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Indes entsteht in Laa ein Wohnhaus für 13 Menschen mit Behinderung, das für manche jetzt noch in Hollabrunn lebenden Klienten eine Option sein wird.

Neu in der Caritas im Weinviertel ist übrigens auch die Übernahme der Mobilen Wohnassistenz im Raum Stockerau/Korneuburg, ein Angebot für derzeit zwölf Menschen mit Behinderung in eigenen Wohnungen mit punktueller Betreuung. In Krottendorfers Verantwortungsbereich – von Retz bis Wiener Neustadt – werden in dieser Form nun gesamt 125 Menschen mit Behinderung betreut.

Insgesamt werden aktuell an sieben Hauptstandorten, in teilbetreuten Angeboten und in der Wohnassistenz 378 Menschen mit Behinderung begleitet. Krottendorfer sieht durch den Abschluss einer Ära im Johanneshaus auch einen Neubeginn: „Das ist kein Schlusspunkt, sondern der Beginn, eine größere Vision für den Wohnbereich der Region zu entwickeln.“

Übrigens: Der Caritas-Leiter hatte bislang keinen Coronafall in seinem Team bzw. unter den Klienten zu beklagen. Die Disziplin sei lobenswert.