Revier Weyerburg Eiche stürzte auf Forstarbeiter: 28-jähriger Weinviertler tot

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Symbolbild Foto: Peter Kniez, Shutterstock

E in tragischer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag (9.1.) zwischen 14 und 14.30 Uhr bei Forstarbeiten in der Hollabrunner Katastralgemeinde Weyerburg. Ein 28-jähriger Mann aus Patzenthal, Bezirk Mistelbach, kam dabei ums Leben.