Festakt bei FF-Abschnittstag: „Wissen, was ihr leistet“ .

Die Kameraden trafen sich am Wochenende zum Feuerwehrabschnittstag: Am Sportplatz neben dem Teich marschierten sie im Gleichschritt auf. Auf der Tribüne fanden sich die Ehrengäste, unter anderen Bezirkshauptmann Andreas Strobl, die Bürgermeister Heribert Donnerbauer und Helmut Koch sowie Landtagsabgeordneter Richard Hogl, ein.

Feuerwehrkommandant Jürgen Kühlmayer begrüßte die Gäste und Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lehninger fasste die freiwillige Arbeit seiner Truppen zusammen: 26 Feuerwehren leisteten mit 1.267 Mitgliedern über 44.000 Einsatzstunden. Alle Festredner bedankten sich für das ehrenamtliche Engagement.

„Wir wissen, was ihr leistet für die Bevölkerung“, betonte etwa Hardeggs Stadtchef Donnerbauer. Die Feuerwehr sei ein verlässlicher Partner in vielen Sicherheitsfragen. Er freute sich, dass der Abschnittsfeuerwehrtag in seiner Gemeinde stattfand.

BH-Chef Strobl verwies auf die Verbundenheit mit der Bevölkerung. „Hier ist es selbstverständlich, bei der Feuerwehr zu sein oder sie zu unterstützen“, habe er seit seiner Amtseinführung ein „angenehmes, beruhigendes Bild“ von der Situation im Bezirk bekommen. Landtagsabgeordneter Hogl sprach von einer „eindrucksvollen Bilanz“. „Wenn man das alles bezahlen müsste, es wäre unmöglich“, versicherte er seinen Einsatz für die Blaulicht-Organisation. „Wir müssen stolz sein auf unser Feuerwehrwesen.“

Daher sei es nur richtig, dass die Wehren bei Ankauf von Geräten die Mehrwertsteuer zurückerstattet bekommen. Hier leiste das Land NÖ wichtige Vorarbeit. Im Anschluss gab’s Auszeichnungen für verdiente Kameraden, die nach der Landeshymne mit der Waldviertler Grenzlandkapelle ins Festzelt abmarschierten.