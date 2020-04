Der Gestank war penetrant, der Geruch der Verwesung breitete sich nicht nur in der Nase aus. Aus einem Anhänger tropfte eine undefinierbare Flüssigkeit und bildete eine kleine Lacke im Erdreich. Albert Endler wurde von einem Spaziergänger informiert, dass am Waldrand beim Ortsrand dieser Autoanhänger steht.

Am Samstagabend sah er sich das Gefährt an und verständigte die Polizei. Tote Tiere verwesten in dem Hänger, notdürftig mit Plastik und Strauchschnitt abgedeckt. Konturen waren nicht mehr auszumachen.

Maden und Schmeißfliegen bedeckten Teile der toten Körper. Zwei Beamte der Ziersdorfer Polizei machten Fotos: „Das gibt eine Anzeige nach dem Tierseuchengesetz.“

„Nicht auszudenken, was da passieren kann“

Bei den toten Tieren dürfte es sich um Angusrinder handeln – jene Art von Rindern, die in Goggendorf bis vor ein paar Monaten aus ihrem Gehege immer wieder ausbrachen, im Ort herumliefen und brüllten. Dann wurden sie nach Roseldorf gebracht - die NÖN berichtete:

Erzürnt war Sitzendorfs Bürgermeister Martin Reiter: „Das gibt’s doch nicht! Nicht auszudenken, was da passieren kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, im Bezirk Kadaver zu entsorgen. Ich versteh’ nicht, wie man so etwas machen kann.“

Am Montagvormittag wurden die Kadaver von einer Fachfirma entsorgt. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um drei ausgewachsene Rinder handelte. Ein Goggendorfer unterstützte die Fachkräfte: „Es war grauslich, man konnte die Anzahl der Tiere nur noch an den Klauen erkennen. Das Alter ergab sich aus der Klauengröße, der Gestank war unbeschreiblich.“ Woran die Rinder gestorben sind, wird wohl ein Rätsel bleiben.