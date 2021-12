Kurz-Rückzug: So denkt die Hollabrunner Bezirkspolitik

Nachdem Altbundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seinen Rückzug aus der Politik bekannt gab, folgten fast im Stundentakt weitere Rücktrittsmeldungen der großen Koalitionspartei. Die NÖN fragte im Bezirk nach, wie Funktionäre zu den Rochaden innerhalb der Bundes-ÖVP stehen.

Eva-Maria Himmelbauer kennt Sebastian Kurz seit ihren politischen Anfängen. Die ÖVP-Parlamentarierin kann seinen Rückzug verstehen, bedauert ihn aber: „Wir verlieren einen fähigen und talentierten Politiker.“ Er habe den jungen Menschen eine Stimme in der Politik gegeben. „Ohne Sebastian Kurz wäre auch mein Politik-Start schwerer gewesen.“

Hogl ist sicher: „Es geht jetzt gut weiter“

Himmelbauer ist froh, dass nun Karl Nehammer und sein neues Regierungsteam die Verantwortung übernehmen. Er habe als Innenminister gezeigt, dass er klare Positionen vertrete. „Wichtig ist, direkt in die Arbeit zu starten.“ Es gebe viel zu tun, allen voran die Pandemiebekämpfung.

Ins selbe Horn stößt ÖVP-Bezirkschef Richard Hogl: „Ich bin guter Dinge, dass die Regierungsarbeit jetzt gut weiter geht.“ Neo-Kanzler Nehammer sei ein Mann, der das politische Spiel kenne. Hogl ortet, dass ÖVP und Grüne das Regierungsprogramm abarbeiten wollen und nun Stabilität einkehre.

„Es war sicherlich die richtige Entscheidung“, goutiert Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Die Grünen) den Kurz- Rückzug, der absehbar gewesen sei. Was sagt er zu geforderten Neuwahlen? „Ein Wahlkampf wäre nicht hilfreich für diese Ziele“, ist es für den Grün-Politiker wichtig, die Impfrate zu steigern und „die Pandemie in Schach zu halten“. Wichtige Beschlüsse, wie die ökosoziale Steuerreform mit CO₂-Steuer und Klimabonus, müssen umgesetzt werden. „Dazu braucht es eine arbeitsfähige Regierung“, meint Ecker, der seine Partei „als Anker der Stabilität für Österreich“ sieht.

FPÖ-Parlamentarier Christian Lausch wird der Tag von Kurz’ Rücktritt ewig in Erinnerung bleiben, da feierte der Ziersdorfer nämlich seinen 52. Geburtstag. „Es hat sich abgezeichnet“, habe der Altkanzler wenig Interesse am parlamentarischen Geschehen gezeigt. Dass dieser sich nun der Familie widmen wolle, sei „eine liebe, tränendrüsige G‘schicht“, für Lausch ist aber klar, dass innerhalb der ÖVP Druck aufgebaut worden sei. Was die Vorwürfe gegen Kurz betrifft, hat der Freiheitliche sein Urteil gefällt: „Es geht um die politisch-moralische Verantwortung, da ist er schuldig.“

SPÖ will Neuwahlen, um „Chaos zu beseitigen“

Seine Meinung zum ehemaligen Zweiten Landtagspräsidenten und neuen Innenminister Gerhard Karner? „Pröll’scher Dobermann mit harter Hand“, meint Lausch.

Richard Pregler, Chef der Bezirks-SPÖ, traut „dieser Regierung nicht zu, das Chaos zu beseitigen, das Sebastian Kurz hinterlassen hat“. Er will Neuwahlen: „Wir werden eine neue Regierung brauchen, die uns sicher und klug durch die Krise führt.“ Die Sozialdemokratie stehe bereit. Preglers Stellvertreter, Stefan Hinterberger, vermutet, dass Kurz’ Rücktritt auf Drängen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner passiert sein könnte.

