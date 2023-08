„Best Grüner Veltliner from Austria“ aus dem Helenental

„Wir haben bei einer Verkostung in den Vereinigten Staaten den ersten Platz unter den Grünen Veltlinern gemacht“, berichtet Gerhard Pfaffeneder stolz. Der Hollabrunner ist Vertriebsleiter der Helenental-Kellerei, deren Geist bis heute vom gemeinsamen Wirken der Winzer aus der Region getragen wird.

„VinePair“ heißt das Unternehmen für digitale Medien, das sich Trends rund um Wein, Bier und Spirituosen widmet. Das Motto des amerikanischen Betriebs: „Drinking is culture“. Der „Helenental Kellerei #GVLTAT Grüner Veltliner 2022“ trägt nun den Titel „Best Grüner Veltliner from Austria“.

„Manche haben so eine Qualität nicht einmal in der Bouteille. Und wir produzieren sie als Literware“, ist Walther Schnopfhagen stolz. Unter den 14 besten, die ausgesucht wurden, ist der #GVLTAT die einzige Literware. Der Obernalber ist Geschäftsführer der Helenental-Kellerei und erinnert sich, wie sein Vertriebsleiter den Deal eingefädelt hat. Dieser habe auf der Wiener Weinmesse VieVinum zufällig einen Bekannten getroffen; einen Händler, der Lizenzen für fast alle US-Bundesstaaten hat und auf der Suche nach einem typischen Grünen Veltliner in der Literflasche war.

Man muss auch in schlechten Jahren guten Wein machen. Und das bringen wir zusammen. Geschäftsführer Walther Schnopfhagen

So ging im März der erste Überseecontainer mit 26 Paletten Wein aus der Röschitzer Kellerei in die USA. „Das sind 16.800 Flaschen. Und sie haben sie uns aus den Händen gerissen“, erzählt Schnopfhagen. Da nickt die fürs Marketing zuständige Anna Kögl: „Kaum war der Container in den USA, haben sie schon gefragt, wann wir wieder liefern können.“ Derzeit gibt es den Wein vor allem in Kalifornien und Chicago, in wenigen Monaten soll er quer über die USA in den Liquor Stors zu finden sein.

Warum der Grüne Veltliner aus Österreich bei den Amerikanern so beliebt ist, weiß Schnopfhagen: „Die amerikanischen Weine sind schwer alkohol- und holzüberladen.“ Darum gefällt dort der leichte Grüne Veltliner mit seinem Pfefferl. Der Geschäftsführer betont: „Es ist schon eine Kunst, eine Million Liter Wein zu machen, der gleich schmeckt.“ Diese Qualität und Kontinuität der Weine verdanke die Helenental-Kellerei ihrem Kellermeister Ludwig Wally: Er wird in der Branche „Herr Professor“ genannt, schätzt nicht nur Schnopfhagen des Wissen des Weinexperten.

Die eiserne Hand des Kellermeisters führt zu Qualität und Erfolg

Wally selbst führt den Erfolg auf die gute Qualität zurück, die in der Kellerei verarbeitet wird. Bei den Trauben und beim Wein, der zugekauft wird. „Herr Wally hat hier eine eiserne Hand. Er schickt auch Winzer weg, wenn die Qualität nicht passt“, weiß Schnopfhagen. Das komme aber zum Glück nicht oft vor. Damit endet das Lob des Geschäftsführers für seinen Kellermeister aber nicht. „Du musst schon auch Wein machen können. Gute Ware allein reicht nicht. Er hat einfach das richtige Gespür.“ Im NÖN-Gespräch verrät Wally schließlich sein Geheimnis: „Wir bringen nur absolut sauberes Material zur Gärung. Der Wein kann sich da schon darauf konzentrieren, gut zu werden.“

Etwa 200 Winzer aus der Region beliefern die Helenental-Kellerei mit Trauben. Im Schnitt sind es zwischen zwei und zweieinhalb Millionen Kilo jährlich. „Wir sind vor allem für die kleinen Winzer eine Überlebensgarantie“, weiß Pfaffeneder. Damit diese Lieferanten auch wissen, was aus ihren Trauben geworden ist, lädt die Kellerei zum Winzertag ein. Dieser findet am 29. August statt. „Wir erzählen ihnen auch, was wir aus ihren Trauben gemacht haben“, schmunzelt Pfaffeneder.

Charakter bewahren und immer am technischen Ball bleiben

Für Wally ist es nicht nur wichtig, den für das Helenental typischen Wein zu produzieren und den Charakter zu bewahren, sondern ständig am Ball zu bleiben: „Man muss mit der Technik mitgehen und sich weiterbilden. Was ich vor 40 Jahren in der Schule gelernt hab', ist eine gute Basis. Mehr aber nicht.“ Genau darin liege für Schnopfhagen die Kunst: „Man muss auch in schlechten Jahren guten Wein machen. Und das bringen wir zusammen“, ist er stolz, dass seine Kellerei gerade in den vergangenen zwei Jahren einen großen Entwicklungssprung gemacht habe.

Mit einer eigenen Linie habe die Kellerei im Westen in der Gastronomie Fuß gefasst, der Markt in Deutschland werde vermehrt beliefert, Amerika soll erobert werden, und: „Wir sind auch in Russland erfolgreich“, berichtet Pfaffeneder.

Man muss aber nicht ins Ausland reisen, um den siegreichen Grünen Veltliner aus den USA zu verkosten. „Wir verkaufen ihn auch in Österreich, nur mit einer anderen Etikette“, verrät der Vertriebsleiter, dass der Grüne Veltliner bei Hofer in den Regalen zu finden ist. Bei der jüngsten Aktion wurden hier 200.000 Flaschen in zwei Tagen verkauft.

Ein Stück großer Geschichte in moderner Weinkellerei

Beim Rundgang mit Kellermeister Wally und Gerhard Pfaffeneder zeigte sich ein Geheimnis der gleichbleibenden Qualität: Wally legt großen Wert auf Sauberkeit. „Wir arbeiten mit Lebensmitteln“, ist dies für ihn selbstverständlich. Die Anlage, mit der 5.500 Flaschen pro Stunde gefüllt, etikettiert und verpackt werden, steht da wie neu, obwohl sie schon ein paar Jahre am Buckel hat. Damit beeindruckte Wally sogar den Firmenchef.

Weiter ging's zur Übernahmestelle der Trauben, den Pressen und an vielen Tanks vorbei. Nummer 68 stach ob ihrer enormen Größe besonders ins Auge. Umringt von 70.000-Liter-Tanks steht jener, in dem sich der Wein für den Diskonter befindet. Dieser fasst 600.000 Liter Wein. „So ist sichergestellt, dass du eine Qualität hast und der Wein gleich schmeckt“, erklärte Wally.

Der Herkunftsort des Staatsvertragsweines

Auf dem Areal der Helenental-Kellerei sind aber nicht nur moderne Werkstätten und Geräte zu sehen. Man kann hier auch einen Blick in die Geschichte werfen. Die Helenental- Kellerei gibt es als solche nämlich erst seit 2013. Diese hat die ehemalige, 1942 gegründete Winzergenossenschaft Retz-Röschitz übernommen. Die Kellerröhren, wo gearbeitet wurde, gibt es noch. Sie sind derzeit aber nicht in Verwendung. Das Erbe, das Schnopfhagen hier antritt, ist groß. Auf ein Stück Geschichte ist er besonders stolz: „Wir haben den Staatsvertragswein geliefert.“ Denn der Blaue Portugieser, der 1955 bei Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags beim Bankett gereicht wurde, kam von der Winzergenossenschaft Retz-Röschitz.