Die Arbeiten am Kreisverkehr im Hauptplatzbereich sind vorläufig abgeschlossen. Noch nicht endgültig ausgeführt ist die Kreisfläche im Kreuzungsbereich, hier wurde einstweilen eine sechs Zentimeter dicke Asphaltschicht als Schutz aufgetragen.

Wie berichtet, wurde der Umbau des Bereichs Hauptplatz-Parkallee-Bahnstraße wegen der unübersichtlichen Verkehrssituation notwendig. Die Ausführung erfolgte als Minikreisverkehr. Das bedeutet, dass Schwerfahrzeuge die Kreisfläche im Bedarfsfall auch direkt überfahren können.

An den Einfahrten in den Kreisverkehr von der Parkallee und der Kremserstraße kommend bleiben die „Stop“-Schilder bestehen – eine eher unübliche Situation, da vor den meisten Kreisverkehren „Vorrang geben“-Schilder angebracht sind. Für Straßenmeister Franz Auer aber eine Notwendigkeit. „Durch die schlechte Sicht bedingt!“

Anfangs habe es Befürchtungen der Anrainer gegeben, dass langsam fahrende oder stoppende Fahrzeuge mehr Lärm verursachen würden. „Die Leute haben aber erkannt, dass es jetzt viel ruhiger ist als vorher“, schildert Auer.

Die Fläche im Minikreisverkehr wird in der endgültigen Fassung in Beton ausgeführt. Um eine wochenlange Sperre zu vermeiden, werden Fertigteile in der Straßenmeisterei Ravelsbach vorgefertigt. „Der Einbau dieser Teile ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen“, erklärt Bürgermeister Walter Schmid. Die dafür erforderliche Sperre soll kaum länger als eine Woche andauern.