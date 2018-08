40 Ministranten aus den Pfarrverbänden Pulkau und Zellerndorf befanden sich mit acht Betreuern, darunter die Priester Jerome Ciceu und Moritz Schönauer, in Rom. Sie trafen mit Papst Franziskus am Petersplatz zusammen.

Die Teilnehmer aus dem Retzer Land gestalteten für ihn ein großflächiges Plakat mit der Botschaft: „Francesco, un amico della gioventu“ (Franziskus, ein Freund der Jugend). Das entging dem Kirchenoberhaupt während seiner Fahrt durch die Menge nicht: Franziskus hob den Daumen, während die Gruppe „Francesco!“ rief.

Die Begeisterung war groß, wie ein Video zeigt. Am Programm standen Gebete in verschiedenen Kirchen Roms, darunter ein eigenes Fest für die 4.000 Österreicher in der Kirche Sankt Paul. Hauptzelebrant war Stephan Turnovszky, Jugendbischof in Österreich. Die Pulkauer und Zellerndorfer hatten zudem die Ehre, die Pilgermesse direkt am Petrusgrab des Petersdoms feiern zu dürfen. Besichtigt wurden zudem Kolosseum, Piazza Navona, das Pantheon und vieles mehr.

Die jungen Pilger legten zudem eine Zwischenstation in Assisi mitsamt Dankgottesdienst mit den Ministranten aus der Erzdiözese Wien ein. Die internationale Ministrantenwallfahrt findet alle vier Jahre in Rom statt. Eingeladen sind Ministranten aus der ganzen Welt, heuer waren 70.000 Ministranten in der italienischen Stadt.