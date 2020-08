Das Who is who der österreichischen Agrarpolitik war vergangene Woche im Roseldorfer Weingut Zöchmann anzutreffen. Die Standesvertreter wollten den Landwirten der Region zeigen, dass sie für sie als Ansprechpartner da sind, sich die Probleme vor Ort ansehen und auch keine Scheu vor einer direkten Konfrontation haben.

„Es ist eine ganz harte und herausfordernde Situation“, weiß Landtagsabgeordneter Richard Hogl, der die Veranstaltung moderierte. Doch bevor am Podium diskutiert wurde, ging’s hinaus aufs Feld: Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager, Bauernbundpräsident Georg Strasser, Bauernbunddirektor Paul Nemecek, Rübenbauernbundpräsident Ernst Karpfinger und Sektionschef Johannes Fankhauser fuhren mit den rund 100 Teilnehmern des Agrarfachtages zu den Weingärten von Landeskammerrat Reinhard Zöchmann und zu den Erdäpfelfeldern des Großnondorfers Franz Bachl, um diverse Schäden durch Hagel und Trockenheit zu begutachten. Und das, obwohl sich der Himmel verfinsterte und Regen über die Delegation hereinbrach.

Im trockenen Kostraum des Weinguts Zöchmann wurde dann das große Spektrum der Landwirtschaft und der Probleme der Bauern diskutiert.

Die Zuckerrübe. Dass er für den Rübenbau brennt, war Ernst Karpfinger anzuhören. Er sprach über die Probleme durch Schädlinge, Dürre und fehlende Pflanzenschutzmittel. Sein oberstes Ziel ist es, die beiden Zuckerrübenfabriken in Tulln und Leopoldsdorf zu halten. „Wir brauchen mehr Hektar, sonst ist der Standort Leopoldsdorf in Gefahr“, machte er deutlich. Die Zukunft der Zuckerfabrik entscheide sich Ende August.

Um beide Standorte halten zu können, brauche es 40.000 Hektar, auf denen die Zuckerrübe angebaut wird; von 34.000 Hektar sind aktuell aber gerade einmal 26.000 Hektar übrig geblieben. Karpfinger ist überzeugt, dass sich der Rübenbau wieder fangen werde; es wäre schade, wenn Österreich dann am Weltmarkt nicht mehr mitspielen könne, weil Fabriken geschlossen wurden.

Das Ziel sei, knapp 40.000 Hektar zu halten; dazu brauche es aber die Unterstützung der Politik. Und damit sprach Karpfinger das nächste brennende Thema an:

Der Pflanzenschutz. „Wir müssen die Neonics (als Neonicotinoide wird eine Gruppe von hochwirksamen Insektiziden bezeichnet) in Österreich halten“, betonte der Rübenbauernpräsident. Ob diese zum Einsatz kommen dürfen, entscheide sich von Jahr zu Jahr durch eine Notfallzulassung sehr kurzfristig. Dadurch fehle es den Landwirten an Planungs- und Versorgungssicherheit, wie die Viendorfer Erdäpfelbäuerin Liane Bauer betonte. Eine vernünftige Produktion könne es ohne Pflanzenschutzmittel nicht geben, darin stimmte Fankhauser zu. Im Regierungsprogramm gebe es gute Ansätze. „Ich garantiere, dass ich mich für die Notfallzulassung der Neonics intensiv einsetzen werde.“

Das wäre ein wichtiger Schritt für das Fortbestehen der Zuckerrübe. „Wir haben einen Wirkstoff, setzen ihn aber nicht ein!“, ärgerte sich ein Landwirt, dass seinem Berufsstand die Hände gebunden sind. „So lassen wir einen Betriebszweig aussterben!“

Die Tierhaltung. Bäuerin Maria Winter beschreibt sich selbst als Exotin unter den Landwirten, weil sie noch Tiere hält. Die Gesellschaft verlange hohes Tierwohl, das Kaufverhalten sei aber ein ganz anderes. „Es ist eine Gletscherspalte zwischen dem Wollen und dem Tun“, bemerkte sie. Das sieht auch Strasser so: „Der Bürger fordert einen hohen Produktstandard, kauft dann aber Billigmarken.“

Der Weinbau und die Gastro. Es sei eine spannende Zeit für den Pflanzenschutz im Weingarten gewesen, als nach der Trockenheit der Regen einsetzte, meinte Reinhard Zöchmann. Er sprach auch die Destillationsaktion an, mit der sieben Millionen Liter Wein zu Desinfektionsmittel verarbeitet wurden. „Zuerst machst ein hochwertiges Produkt und dann kommt es in die Versprittung“, sprach Schmuckenschlager von einer „blöden Situation“. Darum durften nur Weine ab 2018 und älter dafür verwendet werden. Die Mengen an Wein, die die Winzer durch den Coronashutdown nicht an die Gastro verkaufen konnten, seien nicht mehr zu kompensieren, so der Weinbaupräsident.

Für ihn ist besonders wichtig, die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie – mit sinnvollen Kontrollsystemen – zu verankern. Der Konsument müsse die Herkunft der Produkte kennen. Dabei spach Schmuckenschlager auch von einer Vision, die helfen soll, den Weinpreis zu stabilisieren: „Der G’spritzte soll als Marke geschützt werden.“ Dann dürfe ein G’spritzter nur mit österreichischem Wein gemacht werden. „Würde uns das gelingen, würde der Markt stabilisiert.“

Die Wasserversorgung. Dieses Thema brachte Bauernkammerobmann Fritz Schechtner aufs Tapet. Denn gerade der Bezirk leide enorm unter der Trockenheit. Immer wieder schwebt im Raum, die Region mit Donauwasser zu versorgen. „Hier geht es derzeit darum, die Infrastruktur zu schaffen,“ weiß Schmuckenschlager. Im Kompetenzzentrum werden die Projekte gebündelt. Die große Frage sei aber: „Wer ist bereit, für die Bewässerung zu investieren?“ Zusätzlich müsse die Biodiversität gestärkt werden, um das Wasser in der Region zu halten.

Gemeinsame Agrarpolitik. Immer wieder wurde diese während der Diskussion angesprochen. Das Glyphosatverbot sei nur durchgegangen, „weil wir in der Minderheit waren“, sprach Schmuckenschlager die europäische Ebene an. Fankhauser sprach indes von einer „sehr guten Basis“ und davon, dass Kanzler Kurz in Brüssel vieles erreicht habe. Bürgermeister und Landwirt Roland Weber sprach Probleme der gemeinsamen, globalen Agrarpolitik an: „Wir haben in den letzten 25 Jahren 50 Prozent der Betriebe verloren.“ Damit sei massiv Wertschöpfung verloren gegangen.