Mit Schützenscheibe Waidmannsheil! Roseldorfer Wirt feierte seinen 60er

Im Kreise seiner Jagdkameraden feierte der bekannte Gastwirt und Jäger Josef Pfannhauser (6.v.r.) sein 60. Wiegenfest. Foto: Franz Enzmann

J osef Pfannhauser feierte seinen 60. Geburtstag in seinem eigenen Gasthaus in Roseldorf, Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, und freute sich über eine Schützenscheibe, die ihm seine Jagdkollegen schenkten.

Der leidenschaftliche Jäger Josef Pfannhauser senior feierte seinen 60. Geburtstag im eigenen Gasthaus. Der redselige Gastronom ist als Heger und Jäger oft im Revier unterwegs. „Es gibt nichts Schöneres, als vom Hochstand aus das Wild zu beobachten“, schwärmt der Jubilar, der bereits 1981 die Jagdprüfung erfolgreich absolviert hat. „Seit 1989 gehörst du unserer Roseldorfer Jagdgesellschaft an“, erinnerte Jagdleiter Erich Zöchmann und überreichte im Namen der Waidmannskameraden eine Schützenscheibe und dankte für die jahrzehntelange Treue. Bei der anschließenden Feier erzählte der Jubilar einige lustige Erlebnisse. Große Freude beim Jubilar Josef Pfannhauser sen. (l.) über die Schützenscheibe, die Jagdleiter Erich Zöchmann überreichte. Foto: Franz Enzmann